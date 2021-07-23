В Ростове прошла проверка предприятий потребительского рынка

В Ростове прошел рейд по предприятиям потребительского рынка. Причиной проведения мониторинга стали многочисленные сообщения о фактах несоблюдения в торговых центрах и розничных рынках южной столицы требований, установленных правительством Ростовской области в связи с распространением COVID-19.

Так, в ходе проведенных мероприятий управления торговли, администраций районов города, сотрудников полиции, проверена работа 159 объектов потребительского рынка. Проверка прошла в пяти торговых центрах ("Горизонт", "Вавилон", "Форум","Площадь", "Сокол"), в 19 крупных гипермаркетах и супермаркетах, на крупных розничных рынках и в торговых комплексах, а также в четырех плавательных бассейнах и аквапарках. Особое внимание уделялось входным группам, а также соблюдению масочного режима как сотрудниками, так и посетителями.

Например, при входе в ТЦ "Площадь" на посетителя, отказавшегося надеть маску, составлен протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ. А на территории розничного рынка "Элеонора" выявлено нарушение масочного режима реализатором.

Протокол об административном правонарушении составлен в отношении индивидуального предпринимателя.

Всего по фактам выявленных нарушений 22.07.2021 составлено 14 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (1 - в отношении индивидуального предпринимателя, 2 - в отношении должностных лиц, 11 - на физических лиц).

В отношении ЗАО "Центральный рынок" собран первичный административный материал по факту нарушений правил организации ярмарки. А на территории рынка "Нахичеванский базар" группа контроля и представители городской администрации выявила повторные нарушения правил благоустройства (отсутствие мест сбора бытовых отходов на установленном расстоянии), а также нарушение правил организации ярмарки. Собран материал для составления протокола по ст. 5.1 в отношении юридического лица.

На территории ярмарочной площадки на площади Базарной, 2, выявлен факт реализации табачных изделий. Собран материал для составления протокола в отношении юридического лица по ч. 2 ст. 8.1 (нарушение правил организации ярмарок).

Отметим, нарушений на Северном и Западном рынках не выявлено.

По словам заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светланы Камбуровой, подобные проверки проводятся на постоянной основе.

- Сегодня собраны материалы по статье 5.1 - это нарушения правил благоустройства, по статье 8.1 - нарушение организации ярмарочной деятельности. Не соблюдаются нормы также 272 постановления, не на всех входных группах осуществляется температурный контроль и ношение масок покупателями., - подчеркнула Светлана Камбурова.