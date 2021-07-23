В Ростове сильный ливень затопил несколько зданий и площадь

Прошедший в Ростове-на-Дону ливень стал причиной затопления низменных участков города. К откачке скопившейся воды и устранению последствий грозы были привлечены спасатели МЧС.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МЧС, к работам по откачке воды привлекалась группировка сил и средств от РСЧС в составе 34 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 6 единиц техники.

Для мониторинга обстановки на наиболее опасных участках дежурила оперативная группа, по заявкам от населения оказывалась адресная помощь.

Откачивать воду пришлось в районе Привокзальной площади. В переулке Доломановском под разгул стихии попал детский сад (вода скопилась в подвальном помещении здания, расположенного на территории дошкольного учреждения). Также затопило многоквартирный четырехподъездный жилой дом на улице Ленина, 109/5.

К слову, по данным Ростовского гидрометцентра, неблагоприятный прогноз по возможным осадкам сохраняется и 23 июля. Несмотря на дожди, ростовчане очень рады: после сорокаградусной жары дожди принесли облегчение и небольшую прохладу в регион.