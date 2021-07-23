В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

В Севастопольской бухте во второй половине дня прошла генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации.

В ней приняли участие более тысячи военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Репетиция прошла под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова. На ней отработали слаженность действий всех участников парада.

Парадный строй полностью сформирован в акватории Севастопольской бухты из девяти кораблей, в него вошли: подводная лодка "Великий Новгород", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", а также патрульный сторожевой корабль "Изумруд" из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна", которое в середине июля отметило свою 106-ю годовщину и является старейшим действующим судном не только Черноморского, но и всего ВМФ России.

В пролёте авиации были задействованы вертолёты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Ан-26.

Непосредственно в День ВМФ 25 июля командующий флотом примет парад, поздравит экипажи кораблей Черноморского флота, стоящих в парадной линии и проведет смотр корабельных сил и авиации ЧФ при их прохождении и пролёте над акваторией Севастопольской бухты с борта гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Москва", где будут находиться почетные гости.

Вечерние мероприятия, включающие концерт, праздничные салют и фейерверк отменили.

Подготовка к празднованию Дня ВМФ на Черноморском флоте проходит со строгим соблюдением мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

100 процентов личного состава экипажей кораблей и судов заблаговременно вакцинированы двумя компонентами препарата Гам-Ковид-Вак. Весь личный состав в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты. На всех кораблях и причальных зонах на постоянной основе проводят профилактические мероприятия для исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний.