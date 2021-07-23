В Севастополе туристам с отрицательным ПЦР позволят заселяться в отели

Действующий в Севастополе с 16 июля порядок, согласно которому в отели разрешено заселяться только туристам с сертификатами о вакцинации от COVID-19 или со справкой о высоком уровне антител G, будет смягчен. Но непривитым гражданам придется дважды делать ПЦР-тест - накануне заезда и после заселения. Об этом на заседании оперштаба региона заявил губернатор Михаил Развожаев.

- Заселение по ПЦР-тесту сейчас происходит в большинстве стран, - отметил Развожаев. - Попадаешь в номер, и после заселения делаешь второе ПЦР-тестирование, и до получения результата находишься в номере. Обычно это занимает сутки, - сказал губернатор Михаил Развожаев. - Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту. Сегодня указ будет подписан и вступит в силу с момента опубликования.

Смягчить правила заселения, по словам Развожаева, его подтолкнули просьбы отельеров и туроператоров. А повторное тестирование обеспечит двойной контроль и гарантирует безопасность. К забору крови у отдыхающих, скорее всего, привлекут коммерческие медицинские организации, а платить за исследования все-таки придется самим туристам, которые приедут без сертификата или справок об антителах.

- Это ложится на гостя, - уточнил Развожаев. - Никто не мешает показать сертификат о вакцинации - государство дает возможность бесплатно поставить укол или предоставить справку о наличии антител. Если планируешь поездку без этих документов, надо запланировать дополнительные расходы на тесты.

Решение о смягчении порядка заселении принято на фоне продолжающегося роста числа заболевших в Севастополе: за последний день в городе-герое зафиксировано 149 случаев COVID-19. Пять пожилых больных скончались за предыдущие сутки и еще четыре - за текущие.