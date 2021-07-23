Доктор наук рассказал, существует ли полезная доза алкоголя

Что и как мы сегодня пьем? Под какие закуски? И можно ли употреблять алкоголь так, чтобы он приносил пользу для здоровья? Об этом - интервью "РГ" с доктором наук, профессором пищевой биотехнологии, экс-директором Виншампанкомбината, российским специалистом, на протяжении долгих лет изучавшем виноделие в Италии, Франции и Германии Геннадием Пищиковым.

По последним данным ВЦИОМ, всего один процент наших сограждан "принимают на грудь" каждый день. При этом 38 процентов не пьют алкоголь вовсе - ни по будням, ни по праздникам.

Между тем согласитесь, еще лет 30 назад можно было с легкостью увидеть изрядно перебравшего человека где-нибудь под забором. Сейчас такая картина редкость. Получается, что, несмотря на общую статистику роста числа магазинов, торгующих спиртным, за последние годы в нашем сознании произошла настоящая "застольная революция".

Геннадий Борисович, даже наркологи не перестают спорить - полезно или вредно пить алкоголь в небольших количествах? На ваш взгляд, есть ли доза, которую можно считать благом для организма?

Геннадий Пищиков: Да, дискуссии о влиянии алкоголя на организм ведутся уже больше 30 лет, но убедительной базы на этот счет пока получить не удалось, ни "за", ни "против".

Я не врач, но выскажу свое мнение с позиций человека, долгие годы изучающего традиции употребления алкоголя в разных странах мира. Только представьте: на Земле живет 7,5 миллиарда человек, все в разных климатических поясах, все ведут разный образ жизни, едят разную еду и у каждого разное состояние здоровья. Вывести единую для всех формулу невозможно.

Но, давайте возьмем для примера регион, где очень много долгожителей, которым за 100 лет. Это Сардиния. Там пьют минимум по бокалу вина два раза в день, за обедом и ужином. То есть примерно по 300 миллилитров в сутки. Можем ли и мы так? Нет, система не работает. Во-первых, и вино уже вряд ли будет такого качества, и еда другая, и климат не тот. Во-вторых, в Италии можно сесть за руль с 0,3 промилле алкоголя в крови, у нас - нет.

И все же некий усредненный показатель полезного алкоголя вывести можно и для нашей страны. Но при условии, что мы вполне здоровы, активно двигаемся, не лежим на диване, едим качественную пищу. Так, молодым женщинам разумно выпивать по 50-125 миллилитров хорошего - подчеркну, хорошего - сухого красного вина в день, мужчинам - в два раза больше. С возрастом эта норма подлежит корректировке.

Мы действительно за последние годы стали употреблять алкоголь как-то иначе? Что с нами произошло?

Геннадий Пищиков: На мой взгляд, сейчас проявляется та самая культура пития, об отсутствии которой так много говорили раньше. Появилась целая палитра хороших вин, и что важно, уже много напитков отечественного производства.

Значительная часть россиян пьют уже не для того, чтобы опьянеть, а для того, чтобы получить удовольствие от вкуса вина, подбирают под него блюда, с компанией близких. Я сейчас не говорю о людях, злоупотребляющих спиртным, это все-таки другая история, это болезнь. Но в целом, и вправду произошла настоящая "застольная революция". Только представьте, наливаем в бокал вино, сначала получаем эстетическое и чувственное удовольствие от его запаха и цвета, потом от вкуса, впитавшего, может быть, все лучшее из того места, где рос виноград, из которого вино сделали. Да это же одно из лучших наслаждений, которые только могут быть на Земле.

Понимаете, у нас ведь очень долгое время вино вообще не считалось напитком, который можно уважать в принципе. Вот водка - дело другое. Выпил, моментально захмелел и ты настоящий мужик. И так было вплоть до 60-х годов прошлого века. Тогда власти волевым путем на водку подняли цены раза в два, а на вино, наоборот, понизили. Тогда главный смысл выпивки был в том, чтобы опьянеть, и люди стали прикидывать: за меньшие деньги я получу большую дозу алкоголя. И постепенно стали покупать и вино.

Геннадий Борисович, а сколько должна стоить бутылка приличного красного вина, назовите минимальную цену.

Геннадий Пищиков: От 500 рублей. Причем, наше вино в таком диапазоне цен покупать предпочтительнее. И дело даже не в том, что в цену входят траты на доставку. Проблема еще и в самом способе перевозки: вино очень не любит, когда его тревожат, когда его взбалтывают по пути, а при дальней дороге это неизбежно.

Замечу, у нас в стране за последние годы появились и хорошие вина, и отличные виноделы. Назвать не могу, это будет уже реклама. Скажу лишь, что для некоторых состоятельных людей, изначально заработавших деньги в различных других сферах, виноделие было сначала хобби, а потом превратилось в отличный бизнес. Сегодня виноделы конкурируют между собой всем нам во благо. И мне кажется, это здорово.

Я еще помню время, когда в праздники гуляли широко и разгульно. Даже в городах пели песни чуть ли не всем подъездом, все гремело до утра. Что уж говорить о деревнях. Сегодня все скромно, пристойно, почти никого не слышно.

Геннадий Пищиков: Сейчас появилась ресторанная культура. Раньше немногие могли себе позволить ходить в заведения. А то, что соседи стали меньше общаться и устраивать посиделки, это, скорее, плохо. Думаю, многие скучают по тем временам, когда соседи были почти родственниками. Сегодня мы часто и не знаем тех, кто живет с нами рядом.

Наркологи часто, что наша национальная проблема даже не в том, сколько алкоголя люди потребляют, а в том, что многие пьют запоями по несколько дней и под плохую закуску. Вы согласны?

Геннадий Пищиков: Думаю, сегодня таких людей все же становится меньше. Но это действительно страшная проблема. Далеко не каждый организм выдержит длительную интоксикацию алкоголем. Знаю примеры, когда от запоев умирали. Причем, не важно, большой это руководитель или простой рабочий.

Откуда идет такой способ пития? Думаю, эта печальная традиция зародилась еще столетия назад. Сначала много работали, потом пили компанией с вечера, а на утро уже кто-то бежал с бутылкой опохмеляться. Такие постоянные повторы затягивают.

А то, что сегодня так популярен отдых по системе "все включено", где в свободном доступе алкоголь круглые сутки, на ваш взгляд, это хорошо?

Геннадий Пищиков: Ничего хорошего в этом не вижу. Как правило, в отелях дают не очень качественный алкоголь. Кто же закупит для туристов огромные объемы дорогих напитков? Поэтому обильные возлияния тоже нередко заканчиваются печально. Конечно, тут все зависит от самого человека, но часто пьют так, что не получают удовольствия, ни от моря, ни от солнца, ни от женщин.

Геннадий Борисович, на ваш взгляд, можно какую-то из наций назвать самой пьющей?

Геннадий Пищиков: Признаться, никого бы не хотел клеймить. И, тем более, объявлять самыми пьющими россиян, как это нередко делают.

Есть определенные проблемы в разных странах. Тот, кому довелось побывать в Японии, например, и познакомиться с укладом жизни клерков, работающих во многочисленных тамошних компаниях, знает, в каком безумном ритме они живут. Они сначала задерживаются часа на два в офисе после того, как рабочий день уже закончен, потом идут корпоративно ужинать с пивом. А пиво очень сильно расслабляет, особенно большие объемы, и когда они добираются ближе к полуночи до дома, то падают спать замертво. Даже супружеские обязанности не в состоянии выполнять. А наутро снова на работу. И так до следующих выходных.

В Финляндии, как известно, какое-то время был сухой закон, потом, когда запреты сняли, многие пятницу и субботу начали сильно напиваться.

Бывая на отдыхе за границей, мы знаем, как пьют представители самых разных национальностей. И русские далеко не всегда в этом лидируют.

А что теряет тот человек, который не пьет ни капли алкоголя?

Геннадий Пищиков: Давайте уточним, что речь все-таки о здоровом человеке. Не о том, кому алкоголь противопоказан.

Так вот статистика мировых исследований показывает, что люди, не употреблявшие алкоголь ни разу в жизни, живут меньше, чем те, кто употребляет вино как диетический продукт. Во-первых, в красном вине есть особые вещества, полифенолы, из которых самые ценные - процианидины. Они препятствуют агрегации тромбоцитов, то есть свертыванию крови в "комочки". И снижают вероятность тромбообразования. Кроме того, поддерживают вязкость крови на нормальном уровне. Способствуют эластичности сосудов. Даже небольшая доза процианидинов дает положительный эффект. Замечу, в белом вине этих веществ в 10-15 раз меньше. А здоровые сосуды - профилактика болезней мозга, сердца и старческого слабоумия.

А еще порой человеку нужно просто снять накопившееся напряжение. Бывает какой-нибудь выдающийся физик-теоретик настолько погружен в задачу, над которой бьется, что сплошные формулы стоят перед ним даже во сне. Он не может расслабиться. И тогда алкоголь может помочь снять эту нагрузку.

Наконец, непьющий человек теряет удовольствие насладиться удивительной придумкой человечества. Лишается важной психоэмоциональной составляющей от общения с друзьями, близкими. Кто-то скажет, что можно хорошо посидеть и без алкоголя, но хороший напиток делает это общение ярче, глубже насыщеннее. Человек вместе с качественным вином получает заряд биоэнергии. А в мире столько удивительных вин, что хочется жить и жить. Чтобы ощущать все новые и новые нюансы этой божественной палитры.

Кстати

По данным ВЦИОМ, больше всего непьющих оказалось среди респондентов старше 60 лет и среди молодежи в возрасте до 24 лет. Четыре процента опрошенных употребляют алкоголь несколько раз в неделю. Чаще всего они пьют пиво.

Вино и шампанское 24 процента наших сограждан употребляют реже, чем раз в месяц, а крепкий алкоголь пьют 18 процентов.

Вино назвали самым "безвредным" из напитков. Алкогольные коктейли практически не пользуются популярностью среди россиян - 91 процент опрошенных заявили, что не употребляют их.

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