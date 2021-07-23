Газификация в Тюменской области имеет социальную направленность

В апреле текущего года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поручил в ближайшее время без привлечения финансовых средств населения ускорить подключение домовладений к внутрипоселковым газопроводам. Ныне программа социальной газификации населенных пунктов РФ находится на постоянном контроле главы государства.

А в Тюменской области через три года уровень газификации планируют довести до 98 процентов, к 2030-му году - до 99,6 процента. Сейчас этот показатель, заявил губернатор региона Александр Моор в рамках рабочей встречи, составляет 96,9 процента, что существенно превышает среднюю отметку по всей стране.

- Местная программа газификации имеет ярко выраженную социальную направленность, - подчеркнул Моор. - Получила одобрение инициатива увеличить суммы социальной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч рублей гражданам 43-х льготных категорий, а также выделять по 48 тысяч рублей в виде компенсации за технологическое подключение к газовым сетям домовладений малоимущих многодетных семей.

Напомним, что с позапрошлого года тюменские населенные пункты голубым топливом снабжают по четырехстороннему регуляторному контракту между местным правительством, ФАС и ресурсоснабжающими компаниями. Использование ресурсной схемы ценообразования позволило в два с половиной раза сократить затраты на строительство газопроводов. Этот опыт, скорее всего, рассмотрят в рамках работы по усовершенствованию федерального законодательства и нормативных актов.

Добавим, что в рамках вышеобозначенного контракта Тюменская область в течение пяти лет получит на газификацию 1,35 миллиарда рублей без увеличения тарифов на транспортировку газа. В нынешнем году на 542 миллиона рублей строят 247 километров сетей и 6,5 тысячи газопроводов-вводов к жилым домам. До 2023 года тюменцы запланировали протянуть чуть более 808 километров газовых сетей для более 21 тысячи домовладений.