Истребители и разведчики отработали дозаправку в небе над Уралом

В небе над Южным Уралом начались учения экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР: они отработают дозаправку топливом на высоте около 7000 метров. "Это второй этап летно-тактического учения авиационной дивизии" - уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

Летчики отрабатывают парную и одиночную заправку от авиатанкера Ил-78. Сложнейший элемент летной подготовки военнослужащие выполняют на скорости 600-650 километров в час, сближаясь с самолетом-заправщиком на дистанцию до 10 метров.

"Во время дозаправки экипажи Су-34 и Су-24МР отрабатывают взаимодействие с командиром Ил-78: он контролирует скорость и высоту полета, дистанцию между воздушными судами, и очередность их подходов к авиатанкеру", - пояснили в ЦВО.

Заправляются самолеты с помощью спецоборудования - штанги и конус-датчика.

Ранее более 50 контактов с авиатанкером провели экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в ходе учения в Восточной Сибири. Тогда высоты, на которых пилоты отрабатывали дозаправку, достигли восьми тысяч метров. Кроме того, было около 20 ночных вылетов, что еще больше усложняло и без того непростую задачу.

Летно-тактическое учение завершится в конце следующей недели.