В Югре сельчане прогнали медиков, прилетевших за пациентом с COVID-19

Жители небольшого югорского села Селиярово, где проживает всего около пяти сотен человек, прогнали вертолет санитарной авиации, на котором медики должны были забрать пациента с двусторонней пневмонией и, как предполагалось в момент госпитализации, с коронавирусной инфекцией.

Инцидент произошел в начале июля. В соцсетях появился ролик, запечатлевший прибытие врачей в полном антиковидном обмундировании. На кадрах видно, что когда медики готовятся выгружать специальный бокс для перевозки заболевшего, мужчина за кадром, нецензурно выражаясь, начинает обвинять их в том, что они "завозят вирус в тайгу".

"У вертолета двигатель был не заглушен, лопасти вращались. Мои сотрудники забеспокоились, что он может попасть в зону поражения, - рассказал РИА Новости директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин. - Связались с местным медработником и приняли решение, чтобы конфликт не разрастался, забрать пациента с другой площадки в 10 минутах лёта".

В результате для пациента все обошлось благополучно: его загрузили в "вертушку", к полуночи он был уже в окружной клинической больнице. Там его вылечили, и к 20 июля он был выписан.

В правоохранительные органы после случившегося медики не обращались. "Ситуация штатная, стандартная, такое бывает", - отметил Костин.