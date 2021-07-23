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авиационно-космический салон
Рубрика: Экономика
23.07.2021 14:09
Текст: Сергей Птичкин

Рекордное количество контрактов и соглашений заключено в ходе МАКС-2021

Наибольшую активность проявили компании, входящие в госкорпорацию Ростех. Что, впрочем, не удивительно, так как Ростех объединяет практически все предприятия, входящие в отечественный оборонно-промышленный комплекс, включая ОАК.

Как сообщила пресс-служба госкорпорации, структуры Ростеха заключили соглашения на поставки 161 единицы авиатехники. Так, ОАК поставит заказчикам 58 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 19 региональных Ил-114-300. "Вертолеты России" заключили соглашения на поставку 84 вертолетов, в числе которых Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8, "Ансат".
Видео: что посмотреть в выходные на МАКС-2021

"Рособоронэкспорт" подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более миллиарда евро. В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, подписал соглашения о финансировании производства новых вертолетов и самолетов, авиадвигателей и авиакомпонентов, а также о стратегическом партнерстве с инновационным научно-технологическим центром "Композитная долина".

"МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества. Ростех представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок - самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолет "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба. Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнерами на сумму более 230 миллиардов рублей", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
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Стоит отметить, что Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и других. Не взирая на санкции, продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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