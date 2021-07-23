РФ и КНР призвали Запад не подрывать соглашения по Боснии и Герцеговине

Западные члены Совета Безопасности ООН отказались принимать резолюцию России и Китайской Народной Республики, направленную на устранение правовых нестыковок в связи с "назначением" нового высокого представителя (ВП) в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиана Шмидта. При этом Москва и Пекин в качестве жеста доброй воли и компромисса предложили финальное продление мандата ВП на один год с одновременным ограничением его ничем не обоснованных, колониальных полномочий, что было отвергнуто Вашингтоном и его союзниками. Все это грозит осложнением внутриполитической ситуации в БиГ и может свести на нет достижения международного сообщества за последние 25 лет.

"С сожалением констатируем тот факт, что сегодня Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по Высокому представителю по Боснии и Герцеговине. Кандидатура господина Шмидта Советом Безопасности одобрена не была, - заявил и. о. постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. - Мы предупреждали, что любые потуги наших коллег обойтись без вовлечения Совета Безопасности в этот процесс не только нелегитимны, но и опасны. Таким образом, после отставки Валентина Инцко этот пост остается вакантным. Для иной трактовки произошедшего нет и не может быть никаких правовых оснований…​ Хотели бы предостеречь коллег по Совету от новых деструктивных шагов, в частности, от поддержки нелегитимных креатур на посту высокого представителя. Такие недальновидные действия чреваты лишь осложнением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине и могут свести на нет достижения международного сообщества за последние 25 лет, что, безусловно, грозит подрывом мирного соглашения по БиГ".

Напомним, что 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) было окончательно согласовано Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, положившее конец гражданской войне в этой бывшей югославской республике. В результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах там погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

Россия - государство-гарант Дейтонского мирного соглашения и участник Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения (РК СВМС). В Москве убеждены, что цели укрепления мира, стабильности, безопасности и социального развития БиГ достижимы лишь при соблюдении основополагающих принципов Дейтона - независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, равноправия ее трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями.​

"С момента подписания Дейтонского мирного соглашения прошло более 25 лет. За эти годы высокий представитель, призванный изначально играть стабилизирующую роль в стране, постепенно оброс такой "паутиной" полномочий, в первую очередь Боннских, что, по сути, получил возможность единолично царствовать, безнаказанно "вершить правосудие", - отметил Дмитрий Полянский. - И если в поствоенный период подобное усиление его мандата можно было объяснить необходимостью примирения враждующих сторон, то сегодня ситуация "на земле" в корне изменилась. Страна неоднократно доказывала свою состоятельность, в том числе в качестве непостоянного члена СБ ООН и председателя Комитета министров Совета Европы, и в подобной унизительной опеке больше не нуждается".​

Российский дипломат обратил внимание на то, что "высокий представитель цепляется за роль неуместного со всех точек зрения опекуна и продолжает оказывать влияние, теперь уже дестабилизирующее, на процесс мирного урегулирования". "Это во многом и объясняет отсутствие консенсуса среди боснийских сторон относительно самовольного "водворения на царство" отдельными членами РК СВМС немецкого кандидата Кристиана Шмидта, - добавил он. - Последствия такого поступка могут быть непредсказуемыми и крайне опасными. Под угрозой разрушения находятся позитивные наработки всего постконфликтного периода. Подобный крайне нежелательный для всех нас сценарий может быть усугублен попытками обойти Совет Безопасности ООН при назначении нового высокого представителя. Убеждены, что позиций отдельных послов стран-членов РК СВМС от 27 мая недостаточно для того, чтобы господин Шмидт мог считаться новым ВП. Дейтонское соглашение и четвертьвековая практика свидетельствуют о безальтернативности роли СБ ООН в утверждении назначения каждого нового ВП. Ведь Совет по-прежнему остается вовлеченным в процесс внутрибоснийского урегулирования по смыслу главы​ VII​ Устава ООН. Подобные оценки мы слышим и в самой Боснии и Герцеговине".