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Рубрика: В мире

РФПИ и Аргентина работают над ускорением поставок"Спутника V" в страну

Текст: Евгения Думанская

В Российском фонде прямых инвестиций поприветствовали заявление главы минздрава Аргентины о продолжении работы по контракту на поставку вакцины "Спутник V".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Речи о пересмотре его условий или разрыве не идет. РФПИ активно работает над продолжением бесперебойных поставок", - передает ТАСС со ссылкой на РФПИ.

Кроме того, фонд и минздрав Аргентины сделали совместное заявление о работе по обеспечению поставок российской вакцины в страну.

"Мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок <...>. Мы верим, что решим все вопросы положительным образом, исполним взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.

Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая зарегистрировала "Спутник V". Вакцинация населения российским препаратом началась в конце прошлого года, а уже в апреле на территории страны была изготовлена первая партия "Спутник V".

В мире Южная Америка Аргентина Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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