РФПИ и Аргентина работают над ускорением поставок"Спутника V" в страну

В Российском фонде прямых инвестиций поприветствовали заявление главы минздрава Аргентины о продолжении работы по контракту на поставку вакцины "Спутник V".

"Речи о пересмотре его условий или разрыве не идет. РФПИ активно работает над продолжением бесперебойных поставок", - передает ТАСС со ссылкой на РФПИ.

Кроме того, фонд и минздрав Аргентины сделали совместное заявление о работе по обеспечению поставок российской вакцины в страну.

"Мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок <...>. Мы верим, что решим все вопросы положительным образом, исполним взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.

Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая зарегистрировала "Спутник V". Вакцинация населения российским препаратом началась в конце прошлого года, а уже в апреле на территории страны была изготовлена первая партия "Спутник V".