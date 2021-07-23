Роскомнадзор создаст комиссию по защите детей от деструктивного контента

Комиссия по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссия по защите персональных данных будут созданы при Общественном совете при Роскомнадзоре.

"В ходе заседания было принято решение о создании двух постоянных комиссий в составе совета: комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссии по защите персональных данных", - говорится в сообщении на официальном сайте Роскомнадзора.

В основу Общественного совета легли разработки и рекомендации Общественной палаты России и ее подразделений по защите детей от деструктивного и опасного контента. Также Роскомнадзор утвердил план работы и график заседаний на осень и зиму 2021 года нового совета, кодекс этики члена совета, а также была обсуждена публичная декларация целей и задач ведомства на 2021 год.