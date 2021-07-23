Роспотребнадзор предложил обеззараживать воздух в автобусах

Автобусы, троллейбусы, монорельсы, фуникулеры должны быть оснащены установками по обеззараживанию рециркулируемого воздуха, а после мойки транспортные средства нужно дезинфицировать. Роспотребнадзор предложил дополнить санитарные требования к транспорту. Проект постановления главы ведомства размещен для общественного обсуждения.

Установки по обеззараживанию воздуха теперь должны использоваться и на автотранспорте, городском электротранспорте, внеуличном транспорте с 1 января 2022 года. Такие устройства должны нейтрализовывать не менее 95% патогенных микроорганизмов, передающихся воздушно-капельным путем. Качество воздуха будет определяться по количеству микроорганизмов.

Помимо этого, вводится ряд других норм, которые уже действуют для воздушного, водного и железнодорожного транспорта. Салоны автобусов, троллейбусов должны проветриваться. Устанавливаются предельные уровни шума и вибрации в салонах, уровень необходимой освещенности, электромагнитного излучения, а также допустимая температура и влажность воздуха. Например, при температуре наружного воздуха выше +10 градусов температура воздуха в салонах пассажирских автобусах и электробусах должна быть от 20 до 23 градусов при влажности 60-40%.

Требования по профилактической дезинфекции и санитарные нормы также предполагается установить и для автостанций, вокзалов.

Использовать системы обеззараживания воздуха можно только на тех транспортных средствах, на которых это предусмотрено техническими условиями, поясняет "РГ" вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Бывает, что кондиционер есть, но его не включают из-за дорогого обслуживания. В этом случае затраты должны быть уже включены в тарифы по контрактам на регулярную перевозку, тогда на пассажирах затраты никак не скажутся. Если же эти расходы в тарифах не были учтены, покрывать их придется самому перевозчику, говорит представитель транспортной отрасли. Что касается соблюдения других норм, то они не должны серьезно повлиять на текущие издержки перевозчиков. Скорее речь будет идти об обновлении парка, замене устаревших моделей новыми.

Системы безопасности уже внедрены в салонах самолетов, воздух обновляется каждые три минуты на 90%, указывает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас подобные системы внедряются и в поездах. "На данный момент приняты все меры для снижения распространения коронавируса в самолетах. Между тем такие же меры должны работать и в аэропортах, во время доставки людей в автобусах к самолетам. Там часто не соблюдается социальная дистанция", - замечает Зотов. В ближайшие годы, считает он, также все поезда будут оснащены системами обеззараживания воздуха вне зависимости от эпидемиологической ситуации, то есть такие требования станут базовыми. Теперь подобные базовые правила вводятся и для других видов транспорта - городских автобусов, троллейбусов, трамваев, метро, отмечает эксперт. Это закономерная тенденция.