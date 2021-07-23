Новости

Банк России не увидел устойчивого замедления инфляции 15:59
Эксперт оценил меры властей по снижению цен на овощи "борщевого набора" 15:57
Набиуллина рассказала о будущих изменениях ключевой ставки 15:56
Мурашко оценил риск подхватить COVID-19 из-за кондиционера 15:37
В Подмосковье делают 80 тысяч прививок от COVID-19 в сутки 15:32
В столице Таиланда из-за коронавируса закроют общественные места 15:30
В Казани женщина передала доставщику еды записку "SOS" 15:22
iPhone 13 будет поддерживать зарядку на 25 Вт 15:21
В Подмосковье закрывают ковидный госпиталь в парке "Патриот" 15:17
Российской рыбе открыли доступ на рынок Вьетнама 15:14
Прокуратура требует пересмотреть приговор блогеру Эдварду Билу 15:14
Путин подписал указ о проведении военно-морского парада в Петербурге 15:12
Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил 15:01
Lada впервые за 10 лет оказалась самой продаваемой машиной в Петербурге 14:59
Путин дал поручение в связи с ЧП на Транссибе 14:51
Россияне стали чаще "привозить" коронавирус из-за границы 14:43
Оползень в Индии унес жизни не менее 36 человек 14:40
Андрей Бочкарев: На реконструируемых станциях Каховской линии метро установят современные системы дымоудаления 14:38
Покупать квартиры ради заработка стало менее доходно 14:38
Клишас прокомментировал возможность взыскания коллекторами долгов по ЖКХ 14:36
На Алтае ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессий 14:31
РЖД приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток 14:20
В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады 14:14
Российский фильм "Обходные пути" - в программе Венецианского кинофестиваля 14:11
Источник: РФС не может договориться с Кунцем о контракте 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 14:43
Рубрика: Общество

Россияне стали чаще "привозить" коронавирус из-за границы

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

За последние три недели доля российских туристов, вернувшихся с зарубежных курортов с коронавирусом, выросла. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Попова: Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России снижаются

Она отметила, что среди всех заболевших доля тех, кто подхватил инфекцию на курорте не превышает 1%, однако три недели назад этот показатель был на уровне 0,4%.

"Сегодня это уже 0,7%. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших", - говорит Попова.

Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам, которые собираются в отпуск, заранее поставить прививку от коронавируса, чтобы иммунитет успел сформироваться.

"И таким образом обеспечить себе отдых благополучный, спокойный, не опасаясь, что по возвращении состояние здоровья ухудшится, будут риски <...> инфицирования своих близких", - цитирует Попову ТАСС.

Также она отметила, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 в целом по стране снижаются. За последние пять суток максимальный подъем наблюдается в нескольких регионах: Томской и Архангельской областях, Ставропольском крае, Республике Адыгея и Еврейской автономной области.

Всего в России, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано свыше шести миллионов случаев заражения. В мире эта цифра приближается к 193 миллионам.

Общество Здоровье Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручение в связи с ЧП на Транссибе
Собянин: Москва прошла пик коронавируса
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела