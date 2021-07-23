Россияне стали чаще "привозить" коронавирус из-за границы

За последние три недели доля российских туристов, вернувшихся с зарубежных курортов с коронавирусом, выросла. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что среди всех заболевших доля тех, кто подхватил инфекцию на курорте не превышает 1%, однако три недели назад этот показатель был на уровне 0,4%.

"Сегодня это уже 0,7%. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших", - говорит Попова.

Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам, которые собираются в отпуск, заранее поставить прививку от коронавируса, чтобы иммунитет успел сформироваться.

"И таким образом обеспечить себе отдых благополучный, спокойный, не опасаясь, что по возвращении состояние здоровья ухудшится, будут риски <...> инфицирования своих близких", - цитирует Попову ТАСС.

Также она отметила, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 в целом по стране снижаются. За последние пять суток максимальный подъем наблюдается в нескольких регионах: Томской и Архангельской областях, Ставропольском крае, Республике Адыгея и Еврейской автономной области.

Всего в России, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано свыше шести миллионов случаев заражения. В мире эта цифра приближается к 193 миллионам.