Россияне стали чаще заказывать еду и продукты на дом

В России в июле увеличился спрос на доставку еды и продуктов. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование IT-компании "Такском".

Так, по сравнению с июлем прошлого года, спрос на доставку еды вырос на 41%, на доставку одежды и обуви - на 45%.

Средняя цена на доставку в январе-июле этого года составила 386 рублей, что на 33% выше прошлогоднего показателя.

По словам руководителя департамента развития бизнеса ОФД "Такском" Артема Меликджаняна, это может быть связано с системой QR-кодов, вводившейся в некоторых регионах, а также нежеланием граждан посещать общественные места.

Всего в ходе исследования проанализировали более 30 млрд кассовых чеков.