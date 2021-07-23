Российские школьники взяли 15 медалей на международных олимпиадах

Биология

Новость последних часов: две золотых и две серебряных медали завоевали российские школьники на 32-й Международной биологической олимпиаде (IBO-2021). Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Все победители и призеры уже подали документы в Московский университет и готовятся стать первокурсниками.

Каждый год организатором Международной биологической олимпиады выступает новая страна. В 2021 была выбрана Португалия, а главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. Несмотря на то, что олимпиада проходила в онлайн-формате, в ней сохранились оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.

Золотые медали получили Давид Жеглов (школа № 171, Москва) и Михаил Хандохин (школа № 7, Нижний Новгород). Серебро у москвичей Ивана Прохорова (школа ЦПМ) и Евгения Яйлояна (школа "Интеллектуал").

Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян поступают на биофак МГУ, а Михаил Хандохин - на факультета биоинженерии и биоинформатики.

К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ. Руководитель сборной - профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, его замы - доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов и аспирант кафедры биохимии Виктория Лавренова.

Математика

Ближе к вечеру пришли и новости с Международной математической олимпиады: российская сборная завоевала шесть медалей.

62-я Международная математическая олимпиада прошла на площадке РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге и объединила более 600 участников из 109 стран. Российская команда получила пять золотых и одну серебряную медаль и заняла второе место в общем зачёте после Китая.

Россия уже в шестой раз принимает Международную математическую олимпиаду и во второй - в Санкт-Петербурге и в дистанционном формате. Организаторы олимпиады сделали все, чтобы провести ее на самом высоком уровне. А на открытии ребят приветствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Золотые" математики: Иван Бахарев и Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов (СУНЦ Школа-интернат им. Колмогорова, Москва), Матвей Исупов (лицей № 41, г. Ижевск), Данил Сибгатуллин (школа № 1589, Москва). Серебро взял Андрей Шевцов из московского лицея "Вторая школа".

- Российская математическая школа по праву считается одной из лучших в мире, и вы это доказали своим примером, - обратился к победителям министр просвещения Сергей Кравцов. - Уверен, что впереди вас ждёт ещё много таких побед, а наша страна продолжит укреплять свои позиции в области математического образования.

Руководителем математической сборной России в этом году были учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, его заместителями - педагоги московского Центра педагогического мастерства Владимир Брагин и Андрей Кушнир.