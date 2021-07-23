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23.07.2021 11:36
Рубрика: Общество

Российские школьники взяли все "золото" международной олимпиады по физике

Текст: Мария Агранович
51-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2021), проходившая в Литве, завершилась полной победой российских школьников.
Фото: Оргкомитет олимпиады Фото: Оргкомитет олимпиады
Фото: Оргкомитет олимпиады

Все "золото" олимпиады, 5 золотых медалей - в руках российской команды. Вот имена победителей: Матвей Князев (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, Долгопрудный), Николай Кононенко (Школа № 57, Москва), Денис Исмагилов (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, Долгопрудный), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580, Москва), Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ, Москва).

Фото: @instablog9ja / twitter
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Поздравления победителям направил министр просвещения Сергей Кравцов. "Для каждого из ребят это большой путь, который они только начинают, - говорится в сообщении. - За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке".

В этом году соревнования принимал Вильнюсский университет. Однако из-за эпидемиологической ситуации команды участвовали дистанционно, российская сборная - на базе МФТИ. Кстати, именно на тренировочных сборах в МФТИ, а еще на квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус" ребята готовились к международным соревнованиям.

Команда традиционно формируется из тех, кто ярче всего проявил себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. "Победа на олимпиаде - свидетельство сильного характера, любви к науке и огромного труда, который проделали победители, их наставники и родители, - отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. - Отлаженная система работы с одаренными детьми убеждает в том, что за золотом Международной физической олимпиады последуют другие победы. Важно, чтобы российские университеты помогали раскрывать потенциал талантливых ребят. Именно им - сегодняшним школьникам - встречать вызовы завтрашнего дня, и мы на Физтехе делаем все, чтобы подготовить их к этому".

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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