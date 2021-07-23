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Рубрика: Культура

Российский фильм "Обходные пути" - в программе Венецианского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Фото: предоставлено пресс-службой фильма Фото: предоставлено пресс-службой фильма
Фото: предоставлено пресс-службой фильма

Мировая премьера полнометражного фильма "Обходные пути" Екатерины Селенкиной состоится на 78-м Венецианском международном кинофестивале, который пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года. Международное название картины "Detours". Она вошла в конкурсную программу 36-й Венецианской недели критики, представляющей дебютные работы режиссеров в рамках "Мостры" (так называют Венецианский кинофестиваль).

Фото: Кадр из фильма предоставлен компанией ВОЛЬГА
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Продюсером картины стал Владимир Надеин. Фильм создан в сотрудничестве с нидерландской студией Dutch Mountain Film. В 2019 году проект этой картины получил грант Bright Future Фонда Хуберта Балса при Международном Роттердамском кинофестивале и Приз европейского фонда поддержки кино "Евримаж" на кинофестивале в Лез Арке.

"Обходные пути", согласно аннотации, медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных присутствием невидимых цифровых черных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу. Фильм исследует поэтику и политику городских пространств, а также связь между насилием и различными формами сопротивления. Он преимущественно состоит из реконструкций реальных событий, сыгранных непрофессиональными актерами, многие из которых были найдены в результате уличного кастинга.

Екатерина Селенкина: "Фильм имеет необычную нарративную структуру: мы то следуем за героем, то надолго теряем его из виду и просто наблюдаем за городом. Мы выбрали такую форму, чтобы попытаться поразмыслить не только о судьбе отдельного человека, но и о системах, в которых мы существуем, о невидимых связях всех вещей. Невероятно грустно, что этот фильм не увидит его талантливейший оператор Алексей Курбатов, мой муж, с которым мы все делали в тесном и теплом соавторстве".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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