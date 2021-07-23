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Сценаристы "Первого Мстителя": Капитан Америка - не девственник

Новости
    23.07.2021, 19:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Авторы сценария фильма "Первый Мститель" Кристофер Маркус и Стивен Макфили в интервью Yahoo Entertainment к 10-летию картины ответили на вопрос, которым все это время задавались поклонники киновселенной Marvel: является ли Капитан Америка девственником.

Фото: kinopoisk.ru
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"Я думаю, он потерял девственность! Почему люди считают, что он девственник? На мой взгляд, если ты выглядишь так, как он, ездишь из города в город, раздаешь автографы дамам, каким он раздавал автографы, можно представить, что он потерял девственность", - настоятельно заявил Макфили.

"И нужно помнить, что Стив Роджерс не ханжа. Иногда его могут таким представлять, он парень, который верит в добро и зло и все такое, но он не какой-нибудь мальчик из хора", - поддержал своего коллегу Маркус.

Теперь, после их слов, сценаристы предлагают закрыть этот вопрос и считать эту версию каноном MCU.

Что интересно, потому что Крис Эванс - исполнитель роли Кэпа - еще в 2015 году высказался в интервью Entertainment Weekly по этому поводу совсем в ином ключе: "Забавно, если подумать - наверное, он девственник. Не знаю, когда бы это могло произойти. Он был в турне. Это правда. Может быть, одна из этих девушек вскружила ему голову. Но он, наверное, просто хороший парень. Вероятно, он держался за Пегги Картер - и в этом смысле он старомоден".

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