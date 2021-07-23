Сценаристы "Первого Мстителя": Капитан Америка - не девственник

Авторы сценария фильма "Первый Мститель" Кристофер Маркус и Стивен Макфили в интервью Yahoo Entertainment к 10-летию картины ответили на вопрос, которым все это время задавались поклонники киновселенной Marvel: является ли Капитан Америка девственником.

"Я думаю, он потерял девственность! Почему люди считают, что он девственник? На мой взгляд, если ты выглядишь так, как он, ездишь из города в город, раздаешь автографы дамам, каким он раздавал автографы, можно представить, что он потерял девственность", - настоятельно заявил Макфили.

"И нужно помнить, что Стив Роджерс не ханжа. Иногда его могут таким представлять, он парень, который верит в добро и зло и все такое, но он не какой-нибудь мальчик из хора", - поддержал своего коллегу Маркус.

For Captain America: The First Avenger’s 10th bday, I talked to writers Markus & McFeely about things like the hot-button issue of Steve Rogers’ virginity.



They are emphatic Steve lost it on that USO tour in First Avenger, which I believe is now canon.



CC @ChrisEvans #Hardnews pic.twitter.com/LfYc0zDmJD — Kevin Polowy (@djkevlar) July 22, 2021

Теперь, после их слов, сценаристы предлагают закрыть этот вопрос и считать эту версию каноном MCU.

Что интересно, потому что Крис Эванс - исполнитель роли Кэпа - еще в 2015 году высказался в интервью Entertainment Weekly по этому поводу совсем в ином ключе: "Забавно, если подумать - наверное, он девственник. Не знаю, когда бы это могло произойти. Он был в турне. Это правда. Может быть, одна из этих девушек вскружила ему голову. Но он, наверное, просто хороший парень. Вероятно, он держался за Пегги Картер - и в этом смысле он старомоден".