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23.07.2021 21:01

Си Цзиньпин инспектирует Лхасу в Тибете

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в четверг проинспектировал город Лхаса - административный центр Тибетского автономного района на юго-западе Китая, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Си Цзиньпин посетил монастырь Дрепунг, улицу Баркхор и площадь перед дворцом Потала для ознакомления с работой по этническим и религиозным вопросам, сохранению древнего города, передаче, наследованию и охране тибетской культуры, а также пообщался с местными жителями.

Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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