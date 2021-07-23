Си Цзиньпин инспектирует Лхасу в Тибете

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в четверг проинспектировал город Лхаса - административный центр Тибетского автономного района на юго-западе Китая, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая
Си Цзиньпин посетил монастырь Дрепунг, улицу Баркхор и площадь перед дворцом Потала для ознакомления с работой по этническим и религиозным вопросам, сохранению древнего города, передаче, наследованию и охране тибетской культуры, а также пообщался с местными жителями.
Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая