Си Цзиньпин посетил город Линьчжи в Тибете

21 июля Си Цзиньпин прибыл в аэропорт Майнлинг города Линьчжи, где его горячо приветствовали местные кадровые работники и жители.

Затем он отправился к мосту через реку Ньянг, чтобы оценить обстановку по защите окружающей среды в бассейне реки Ялуцангпо и ее притоке - реке Ньянг.

Во второй половине дня Си Цзиньпин посетил центр городского планирования, а также деревню Гала и парк Гунбу, где ознакомился с планами развития Линьчжи, работой по подъему села и обстановкой в области строительства городских парков.

22 июля Си Цзиньпин посетил железнодорожный вокзал города Линьчжи, где ему доложили о ситуации с комплексным проектированием железной дороги Сычуань-Тибет и работой по строительству и эксплуатации ее участка - линии Лхаса-Линьчжи, после чего он сел на поезд до Лхасы. Во время поездки он ознакомился с ситуацией со строительством на примыкающих к железнодорожной линии Лхаса-Линьчжи территориях.

Официально введенная в эксплуатацию в прошлом месяце линия Лхаса-Линьчжи является первой в Тибете электрифицированной железной дорогой.