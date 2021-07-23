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Рубрика: Происшествия

СМИ опубликовали письмо Элле Памфиловой от бывшей жены Грудинина

Текст: Петр Орлов
Опубликовано письмо, которое направила бывшая жена Павла Грудинина главе ЦИК Элле Памфиловой. По ее словам, заявление ЦИК, в котором она сообщила о сокрытии экс-супругом оффшорной компании, "обернулось для нее настоящим кошмаром".
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Напомним, на пресс-конференции адвокаты Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина, сообщили, что нашли компанию, зарегистрированную в Белизе. Этой компанией, по их данным, владеет Павел Грудинин. По закону, если у человека есть иностранная собственность, он не вправе быть депутатом.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Адвокаты надеются найти новые иностранные активы у Павла Грудинина

Ирина Грудинина боится, что ее бывший супруг может получить доступ к власти, которую использует против нее и других людей. Уже сейчас против нее, инвалида II группы, начинается травля в прессе, сообщают СМИ.

"Для меня все происходящее - уничтожение и меня, и моего сына. Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на всё, - написала Ирина Грудинина. - Это не обращение, это крик души. Услышьте меня: если не как председатель ЦИК, то как женщина. Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. В ваших силах этому помешать - стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права. Пожалуйста, не верьте на слово этому человеку, проверьте подлинники документов".

Происшествия Правосудие Следствие Госфонды и контрольные органы ЦИК

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