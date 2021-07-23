Созданная КПК система управления социально-экономическим развитием является образцом для всего мира

Китайским коммунистам удалось заставить механизмы рынка работать в интересах общества, направляя предпринимательскую инициативу на обеспечение роста народного благосостояния. Сохраняя преимущества народнохозяйственного планирования, использовать рыночные отношения для повышения эффективности экономики, подчинить законы воспроизводства капитала решению государственных задач социально-экономического развития в общенародных интересах. Сделали они это, строго следуя принципам социалистической идеологии. "Мы неизменно отстаивали и совершенствовали социалистический строй с китайской спецификой, стимулировали модернизацию системы и потенциала государственного управления", - подчеркнул в своем выступлении Си Цзиньпин. И далее: "Следование своему пути - это исходная точка всей партийной теории и практики…На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации".
Созданная КПК система управления социально-экономическим развитием сегодня является образцом для всего мира, основой для формирования нового, интегрального, мирохозяйственного уклада. Китайским коммунистам удалось преодолеть "конец истории", с которым некоторые мыслители связывали распад СССР и надеялись на распад Мировой социалистической системы. Благодаря мудрому и прагматичном подходу руководства КПК, сегодня эта система возрождается на обновленной идейной и технологической основе. Великое возрождение китайской нации под руководством КПК вдохновляет многие народы на построение гармоничного высокоразвитого общества на основе возрождения социалистической идеологии, сочетания стратегического планирования и рыночных механизмов.
"В новом походе мы должны, высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, проводить самостоятельную и независимую мирную внешнюю политику, неизменно следовать по пути мирного развития, способствовать построению нового типа международных отношений, продвигать создание сообщества единой судьбы человечества, содействовать высококачественному развитию в рамках инициативы "Один пояс и один путь", предоставлять миру новые возможности за счет новых достижений развития Китая", - заявляет Си Цзинпин. Мы, в Евразийском экономическом союзе поддерживаем этот подход, реализуя стратегию сопряжения "Одного пояса и одного пути" с Евразийской экономической интеграцией. Выдвинутая президентом России инициатива Большого Евразийского партнерства соответствует провозглашенным Си Цзипинем "ценностям всего человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу". Призыв председателя КНР "твердо стоять на позиции взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой суммой; выступать против гегемонизма и политики силы" полностью соответствует нашим принципам евразийской интеграции.