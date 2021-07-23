Созданная КПК система управления социально-экономическим развитием является образцом для всего мира

Речь Си Цзиньпина на торжественном собрании по случаю столетнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая объективно отражает величайшие результаты, достигнутые КПК в управлении социально-экономическим развитием КНР. Мейнстрим западной экономической мысли не может найти объяснения колоссальному рывку КНР за последние 50 лет из состояния массовой бедности и технологической отсталости к мировому лидерству в области производства товаров на передовой технологической основе, развития инфраструктуры, урбанизации, темпам роста народного благосостояния. Китайское экономическое чудо действительно стало возможным благодаря мудрому руководству КПК, которая вела продуманную системную работу по управлению социально-экономическим развитием КНР на основе прагматичного научно-обоснованного и идеологически выверенного подхода.

Китайским коммунистам удалось заставить механизмы рынка работать в интересах общества, направляя предпринимательскую инициативу на обеспечение роста народного благосостояния. Сохраняя преимущества народнохозяйственного планирования, использовать рыночные отношения для повышения эффективности экономики, подчинить законы воспроизводства капитала решению государственных задач социально-экономического развития в общенародных интересах. Сделали они это, строго следуя принципам социалистической идеологии. "Мы неизменно отстаивали и совершенствовали социалистический строй с китайской спецификой, стимулировали модернизацию системы и потенциала государственного управления", - подчеркнул в своем выступлении Си Цзиньпин. И далее: "Следование своему пути - это исходная точка всей партийной теории и практики…На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации".

Созданная КПК система управления социально-экономическим развитием сегодня является образцом для всего мира, основой для формирования нового, интегрального, мирохозяйственного уклада. Китайским коммунистам удалось преодолеть "конец истории", с которым некоторые мыслители связывали распад СССР и надеялись на распад Мировой социалистической системы. Благодаря мудрому и прагматичном подходу руководства КПК, сегодня эта система возрождается на обновленной идейной и технологической основе. Великое возрождение китайской нации под руководством КПК вдохновляет многие народы на построение гармоничного высокоразвитого общества на основе возрождения социалистической идеологии, сочетания стратегического планирования и рыночных механизмов.

"В новом походе мы должны, высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, проводить самостоятельную и независимую мирную внешнюю политику, неизменно следовать по пути мирного развития, способствовать построению нового типа международных отношений, продвигать создание сообщества единой судьбы человечества, содействовать высококачественному развитию в рамках инициативы "Один пояс и один путь", предоставлять миру новые возможности за счет новых достижений развития Китая", - заявляет Си Цзинпин. Мы, в Евразийском экономическом союзе поддерживаем этот подход, реализуя стратегию сопряжения "Одного пояса и одного пути" с Евразийской экономической интеграцией. Выдвинутая президентом России инициатива Большого Евразийского партнерства соответствует провозглашенным Си Цзипинем "ценностям всего человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу". Призыв председателя КНР "твердо стоять на позиции взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой суммой; выступать против гегемонизма и политики силы" полностью соответствует нашим принципам евразийской интеграции.