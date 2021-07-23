Списки изменились

Центральная избирательная комиссия РФ 21 июля 2021 года внесла изменения в заверенные списки

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Матвеев С.В., Казаков С.В.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Боков Р.Д., Амосов А.Н., Кошман Н.А., Янков К.В.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Барсуков Н.А., Садовников С.В., Сутормин Е.А., Крутских Н.В.