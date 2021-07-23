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23.07.2021 07:27
Рубрика: В мире

США и Ирак договорились о выводе американских войск к концу 2021 года

Текст: Максим Макарычев

Соединенные Штаты официально завершат боевую миссию Вашингтона в Ираке к концу этого года и перейдут к обучению и консультированию иракских войск. Об этом заявили официальные лица американской администрации. При этом в Белом доме должны подтвердить, что военное присутствие США по-прежнему необходимо для помощи иракским силам в борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Фото: ИТАР-ТАСС/ АКИпресс
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"Нам больше не нужны истребители, потому что они у нас есть, - сказал The Wall Street Journal министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. - Что нам нужно? Нам нужно сотрудничество в области разведки. Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны военные, которые помогут нам в воздухе". Заявление будет сделано в связи с предстоящим визитом иракского премьер-министра Мустафы аль-Кадими в Вашингтон, в ходе которого он встретится с президентом США Джо Байденом.

По словам нынешних и бывших официальных лиц администрации США, цель заявления Багдада состоит в том, чтобы позволить иракскому лидеру ослабить политическое давление со стороны жестких шиитских группировок, которые хотят, чтобы все из примерно 2500 американских военнослужащих, находящихся в Ираке, ушли из страны, сохраняя при этом поддержку иракских властей и сил безопасности. Один из официальных лиц США сказал, что Вашингтон планирует выполнить условия заявления, главным образом, путем пересмотра роли некоторых американских сил в стране вместо сокращения американского присутствия.

Согласно плану, который в настоящее время разрабатывается в Пентагоне, который, как подчеркивают источники издания Politico, ряд американских военнослужащих останется в Ираке на неопределенный срок. Эти войска будут оказывать материально-техническую и консультативную поддержку, а также обеспечивать возможности военно-воздушных сил, разведки и наблюдения в борьбе с ДАИШ, на этой неделе взявшего на себя ответственность за теракт смертника в Багдаде, в результате которого погибли десятки человек. Это изменение, которое обсуждалось на встрече американских и иракских официальных лиц в четверг в Пентагоне, ознаменует еще один сдвиг в военном присутствии США в Ираке, где Соединенные Штаты размещали войска последние 18 лет с момента вторжения в эту страну и свержения режима Саддама Хусейна.

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Между тем, как отмечают эксперты, подход администрации Байдена к конфликту в Ираке резко контрастирует с ситуацией в Афганистане, где Америка заканчивает свою самую долгую войну. В Ираке официальные лица двух стран стремятся к долгосрочному военному партнерству. В Афганистане же все американские войска уйдут к 31 августа, за исключением примерно 600 человек, которые останутся для обеспечения безопасности посольства США и аэропорта Кабула.

За последние годы Пентагон обучил сотни тысяч иракцев, которые возглавляли борьбу против исламистов, а американские военные обеспечивали поддержку с воздуха и, при необходимости, разведку. По словам официальных лиц, иракский спецназ является одним из самых боеспособных и испытанных в боях в регионе, и он сыграл ведущую роль в разгроме исламистского халифата в 2019 году. В Афганистане, напротив, талибы добивались стабильных успехов в течение многих лет, несмотря на все усилия американцев и местных силовиков. По словам официальных лиц, мирное соглашение администрации экс-президента Дональда Трампа с "Талибаном" (группировка запрещена в РФ) в 2020 году сделало вывод американского контингента практически неизбежным.

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