США могут спонсировать создание игры по борьбе с дезинформацией

США хотят принять участие в создании компьютерной игры, которая будет направлена на противодействие дезинформации в глобальном масштабе. На это госдепартамент планирует выделить 275 тысяч долларов, сообщает RT.

Предполагается, что эта игра позволит пользователям старше 15 лет "распознавать дезинформацию" и повысит их мотивацию "делиться фактами".

"Основой игрового процесса должна стать симуляция вовлечения в совместные мероприятия по дезинформации и пропаганде, обучающая пользователя аспектам медиаграмотности, применимым в реальной жизни", - говорится в сообщении.

Игра сначала будет переведена на французский язык для франкоговорящих жителей Европы и Африки. И еще на один из европейских, азиатских или африканских языков.

Курировать такую инициативу будет посольство США в Нидерландах.