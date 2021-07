США пригрозили Польше за отказ в лицензии американскому телеканалу

Вашингтон предупредил Варшаву о том, что будущие американские инвестиции могут оказаться под угрозой, если Польша откажется продлить лицензию вещательной телекомпании из США.

Правящая коалиция Польши, возглавляемая партией "Право и справедливость" (PiS), предложила законопроект о СМИ, согласно которому лицензии будут выдаваться только вещательным компаниям, большинство которых не принадлежит организациям из-за пределов Европейской экономической зоны. Критики предупреждают, что закон является попыткой аннулировать лицензию TVN24, телевизионной станции, принадлежащей Discovery of the US, которая часто критикует правительство Польши и пока безуспешно пытается продлить свое разрешение на вещание до истечения срока его действия в сентябре.

Выступая на TVN24, советник госдепартамента США Дерек Чоллет сказал, что Америка разместила в Польше очень крупные инвестиции, и "если лицензия телеканала не будет продлена, это будет иметь последствия" для будущих вложений со стороны США в польскую экономику. Как отмечает издание POLITICO, Польша резко упала в Мировом индексе свободы прессы 2021 года, составленном организацией "Репортеры без границ", опустившись с 18-го на 64-е место из 180 стран.