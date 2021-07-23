Суд назначил новую экспертизу по делу Юрия Дудя о пропаганде наркотиков

На основании определения судьи Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в отношении Юрия Дудя назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Зюзинского суда. Там уточнили, что дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения.

"Суд отложили, и мне больше нечего сказать", - заявил сам блогер в пятницу журналистам, после того как вышел из здания суда.

Известному блогеру Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях "пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Ему грозит штраф в размере до полутора миллиона рублей. 23 апреля управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве возбудило в отношении Дудя административное дело. Это произошло после обращения в полицию Лиги безопасного интернета. Как сообщила директор Лиги и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя. Речь идет об интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.