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23.07.2021 16:10
Рубрика: Власть

Судебные приставы взыскали с алиментщиков 14,7 миллиарда рублей

Текст: Владислав Куликов

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в этом году резко выросла сумма, взысканная с алиментщиков. За шесть месяцев взыскано 14,7 миллиарда рублей алиментов, что на 6,5 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила более 73 процентов.

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Заявление прозвучало в ходе выездной коллегии ведомства. По словам главы ведомства, благодаря применению к должникам комплекса принудительных мер в рамках 3,6 тысячи исполнительных производств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения.

В первом полугодии 2021 года в производстве должностных лиц ФССП России находилось свыше 100 дел по розыску детей, более половины из них прекращено в связи с розыском несовершеннолетних.

Власть Право Общество Семья и дети Правительство Минюст ФССП Разводы и алименты

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