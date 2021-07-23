Трутнев рассказал о развитии арктических территорий

Правительство уделяет особое внимание развитию Арктики, сейчас ведется активная работа по совершенствованию арктической законодательной базы. Об этом рассказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе выступления на "Дне Арктики".

По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности региона проводится модернизация арктических преференциальных механизмов.

"В 2020 году вся российская Арктика стала особой экономической зоной. Сегодня каждый, готовый вложить в свой проект от 1 млн рублей, может стать ее резидентом и воспользоваться налоговыми льготами и административной поддержкой", - сказал Трутнев.

Вице-премьер напомнил о важности обновления ледокольного флота, а также развития портовой инфраструктуры, связи, системы прогнозирования ледовой и гидрометеорологической обстановки, систем спасения и обслуживания судов.

Так, в прошлом году на дежурство заступил ледокол серии 22220 - "Арктика", который может ходить во льдах толщиной до трех метров. Сейчас строятся еще четыре ледокола этой серии. На судоверфи "Звезда" заложен ледокол "Лидер", способный преодолевать льды толщиной до пяти метров.

"Для исследования дна акватории Северного Ледовитого Океана пройдут модернизацию три гидрографических судна, еще пять гидрографических судов - в строительстве. Благодаря этим судам мы будем иметь самые современные цифровые карты северных морей", - отметил Трутнев.

Другое важно направление деятельности - развитие связи. Сейчас по дну Северного морского пути идет прокладка оптоволокна. Планируется запустить спутники дистанционного зондирования Земли.

"Мы будем эту работу вместе продолжать. Уверен, что общими усилиями мы и дальше будем осваивать этот труднодоступный, но крайне важный и для нашей страны, и для всего мира регион, и выполнять поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - заключил Трутнев.