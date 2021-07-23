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Twitter интегрирует биткоин в свои сервисы

Текст:   Иван Черноусов
23.07.2021,  
17:17
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Twitter Джек Дорси объявил, что биткоин станет частью "большого будущего" компании. Об этом сообщает портал CNBC.

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По его словам, биткоин можно легко интегрировать с сервисами и существующими продуктами социальной сети, например, подписками. Впрочем, где именно будет применяться оплата биткоином, гендиректор Twitter не уточнил.

Кроме того, Дорси верит, что биткоин поможет победить людям финансовое неравенство. "Надеюсь, он поможет создать мир во всем мире. Монополии разрушают баланс и отвлекают от более крупных проблем", - заявил гендиректор Twitter.