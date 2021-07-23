В Австралии оштрафовали компанию, продававшую якобы защищающую от COVID одежду

Суд в Австралии оштрафовал на 5 миллионов австралийских долларов (3,7 миллиона долларов США) производителя женской спортивной одежды, утверждавшего, что его продукция защищает от заражения коронавирусом. Как передает Brisbane Times, иск против компании Lorna Jane подала Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей.

В июле 2020 года производитель выпустил в продажу линию одежды, заявив, что она обработана веществом, которое обеспечивает защиту от вирусов, в том числе от коронавируса. Федеральный суд признал подобные утверждения ложными и вводящими в заблуждение. Как отмечается в вердикте, указанное вещество "не сделало невозможным перенос патогенов", "при контакте с тканью одежды вирусы не погибают".

Как обратил внимание суд, рекламная кампания была основана на стремлении потребителей к защите от глобальной пандемии, такой подход был назван "эксплуатароским, хищническим и потенциально опасным". И размер штрафа подчеркивает серьезность проступка.

Lorna Jane уже согласилась с вердиктом, признав, что некоторые маркентиговые решения вводили в заблуждение. Примечательно, что хотя компания и была оштрафована, суд признал, что ни компания, ни кто-либо из ее директоров или сотрудников не знали, что в рекламной кампании использовались ложные заявления. Ответственность переложили на поставщиков.