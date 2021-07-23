Новости

Платежные карты "Мир" начнут принимать в Беларуси с 2022 года 11:28
В РПЦ ответили на инициативу причислить Петра Мамонова к лику святых 11:27
Трутнев рассказал о развитии арктических территорий 11:20
Лауреатов премии "За верность науке" отправят на космодром или Северный полюс 11:15
На Украине танк обстрелял село на учениях 11:12
Правительство выделит более 100 млрд рублей на оздоровление Дона 11:11
Лавров: Запад старается сформировать вокруг России "пояс нестабильности" 11:03
Лавров: Западные политтехнологи хотят расшатать ситуацию в РФ перед выборами 10:55
Сериал "Плохой доктор" из программы "Трайбеки" можно смотреть в Сети 10:50
Роскомнадзор создаст комиссию по защите детей от деструктивного контента 10:47
Минздрав: Итоговые данные испытаний "Спутника V" подготовят к октябрю 10:39
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года 10:36
В Австралии оштрафовали компанию, продававшую якобы защищающую от COVID одежду 10:29
Архимандрит Валаамского монастыря Мефодий умер от последствий COVID-19 10:28
Собянин: Вслед за модернизацией поликлиник создается единый московский стандарт школ 10:25
В ЗАГСах Москвы отменили предварительную запись 10:24
Россияне стали чаще заказывать еду и продукты на дом 10:10
В СК опровергли стереотип о Петербурге как о городе расчленителей 10:09
Участок Сокольнической линии метро откроют на две недели раньше срока 10:08
Истребители и разведчики отработали дозаправку в небе над Уралом 09:55
Количество пьяных ДТП в Москве за полгода сократилось почти на 30% 09:54
Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн" 09:44
ЦБ отозвал лицензию у московского "Руна-банка" 09:44
Столичная полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации 09:42
Роспотребнадзор предупредил о последствиях острой фазы COVID-19 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 10:29
Рубрика: В мире

В Австралии оштрафовали компанию, продававшую якобы защищающую от COVID одежду

Текст: Юрий Когалов

Суд в Австралии оштрафовал на 5 миллионов австралийских долларов (3,7 миллиона долларов США) производителя женской спортивной одежды, утверждавшего, что его продукция защищает от заражения коронавирусом. Как передает Brisbane Times, иск против компании Lorna Jane подала Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей.

Фото: Татьяна Андреева
Медики испытали на себе разработку от коронавируса

В июле 2020 года производитель выпустил в продажу линию одежды, заявив, что она обработана веществом, которое обеспечивает защиту от вирусов, в том числе от коронавируса. Федеральный суд признал подобные утверждения ложными и вводящими в заблуждение. Как отмечается в вердикте, указанное вещество "не сделало невозможным перенос патогенов", "при контакте с тканью одежды вирусы не погибают".

Как обратил внимание суд, рекламная кампания была основана на стремлении потребителей к защите от глобальной пандемии, такой подход был назван "эксплуатароским, хищническим и потенциально опасным". И размер штрафа подчеркивает серьезность проступка.

Lorna Jane уже согласилась с вердиктом, признав, что некоторые маркентиговые решения вводили в заблуждение. Примечательно, что хотя компания и была оштрафована, суд признал, что ни компания, ни кто-либо из ее директоров или сотрудников не знали, что в рекламной кампании использовались ложные заявления. Ответственность переложили на поставщиков.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МВД предложило выдавать охотничий билет без медсправки при наличии опыта
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
Пушков ответил на угрозу Кулебы о реванше в ситуации с "Северным потоком-2"
ЦБ отозвал лицензию у московского "Руна-банка"
В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро