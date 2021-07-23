В Минске покажут полную версию "Основного инстинкта"

С 29 июля на экранах Минска можно будет посмотреть нестареющий шедевр Пола Верховена "Основной инстинкт", который стал настоящей классикой 90-х годов, а дуэт Майкла Дугласа и Шэрон Стоун - одним из самых волнующих за всю историю жанра. Режиссеру пришлось 14 раз перемонтировать фильм, чтобы получить желанный рейтинг R. Для этого релиза ничего исправлять не пришлось. В 2021 году Пол Верховен сам работал над реставрацией полной версии фильма, которая будет показана впервые и которая в свое время не попала в кинотеатры США из-за цензуры.

По сценарию разочарованный в жизни детектив Ник Каррен, которого играет Майкл Дуглас, принимается за расследование убийства рок-звезды. Основной подозреваемой становится подруга жертвы, писательница Кэтрин Трамелл в исполнении Шерон Стоун. Однако Кэтрин обладает удивительной способностью манипулировать людьми и увлечение Ника переходит в одержимость.

По словам сценариста Джо Эстерхаза, "Основной инстинкт" был создан благодаря его увлечению психологическими манипуляциями. Он называет фильм "масштабной игрой разума, странной и закрученной на любви к убийству историей".

Режиссеру Полу Верховену понравился сценарий, потому что он отражал одну из его идей: все мы можем быть уязвимы перед соблазнительной силой зла, когда она затрагивает темную сторону нашей души: "Этот фильм - история о привлекательности зла, о том, как тяжело его распознать".

Съемки фильма прошли в Сан-Франциско, где городские небоскребы, крутые холмы и архитектура в викторианском стиле стали фоном для многих сцен в "Основном инстинкте". Также часть сцен была снята на полуострове Монтерей и в Лос-Анджелесе. Кроме профессиональных актёров в съемках участвовали более 1500 местных жителей.

В 2006 году было снято продолжение фильм "Основной инстинкт"-2 также с Шэрон Стоун в главной роли.

Спустя годы Верховен признавал что Майкл Дуглас вытянул фильм на нужный уровень: "...Шэрон блистала в этой картине, была ее настоящим открытием. Все так и было, но произошло это именно благодаря Майклу, его силе, харизме, его щедрости. Между ними был противовес. Шэрон сыграла отлично, потому что очень уважала Дугласа. Даже, пожалуй, боялась его. Ведь он был большой звездой. Я сразу понял, что рядом с ней в кадре должен быть тот, кого она уважает. Если она не уважает партнера - ничего не получится".

Покажет фильм в Беларуси Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", организатор Международного минского кинофестиваля "Лiстапад".