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23.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

В Минтруде рассказали, как поощрят в этом году лучших соцработников

Текст: Елена Манукиян
Лучших соцработников в этом году наградят премией в размере полмиллиона рублей, сообщили в Минтруде. В ведомстве уточнили, что эту сумму получат представители соцсферы, которых определят по итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В этом году меняется формат его проведения, номинации, критерии оценки, а поощрять будут тех специалистов, которые применяют социальные технологии, внедряют новые подходы, изменяющие качество жизни граждан.

В ноябре выберут лучших соцработников страны

"Таких новых социальных технологий в последнее время появляется все больше: семейные диспетчерские, сопровождаемое проживание, социальный контракт, различные формы помощи на дому", - пояснила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По ее словам, эффективность работников социальной сферы должна оцениваться через удовлетворенность получателей социальных услуг, через решенные проблемы получателей помощи.

Всего в этом году в конкурсе 15 номинаций, 9 из них посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социальной помощи. Это комплексная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие социальных сервисов для семей с детьми и стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам. Среди приоритетных направлений конкурса также лучшие практики ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и организации их активного досуга, сопровождаемого проживания инвалидов, внедрения социального контракта.

Если прежде в конкурсе принимали участие только работники государственных организаций, то теперь представить свой опыт смогут и специалисты, работающие в некоммерческом секторе. Конкурс состоит из регионального и федерального этапов. В этом году в новом формате будет проведен только федеральный этап, со следующего - в online перейдут оба этапа.

Впервые подать заявку на участие можно подать прямо на сайте Минтруда. При оценке работ будут использоваться не только отчеты, но и видеопрезентации конкурсантов. Планируется, что итоги конкурса будут подведены в ноябре, следует из проекта приказа минтруда, который размещен для общественного обсуждения на regulation.gov.ru. Одновременно с этим на сайте ведомства появится дополнительный рабочий инструмент наставничества и обмена опытом в виде цифровой библиотеки, где будут хранится лучшие практики, наработанные в регионах.

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