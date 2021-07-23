Завтра в России отметят День работника торговли

Около 12 миллионов человек отметят профессиональный праздник - День работника торговли - в этом году. В России в 2021 году он отмечается 24 июля, а сам праздник был учрежден указом президента РФ еще в 2013 году.

На самом деле история праздника уходит корнями в советские времена. С 1966 года он отмечался ежегодно и приходился на последнее воскресенье июля. В 1988 году его перенесли на третье воскресенье марта, объединив с Днем работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. Указом президента РФ от 7 мая 2013 года №459 установлено, что День работника торговли следует отмечать в четвертую субботу июля, то есть это "плавающая" дата.

К работникам торговли отношение особое, ведь во все времена эта отрасль играла важную роль в жизни страны. На нее "завязана" работа и многих других отраслей. В свое время переход к рыночной экономике привел к стремительному росту числа торговых объектов, вместе с тем стало расти и качество обслуживания покупателей. Сегодня торговля в России уже не похожа на ту из советских времен, это современная технологичная отрасль, которая активно развивает новые форматы и каналы, завоевывая лояльность клиентов и предоставляя высочайшее качество услуг.

"Торговля играет важнейшую роль в экономической и социальной жизни страны. Выполняя функцию обеспечения продовольственной безопасности, современный ритейл одновременно остается одним из основных драйверов экономического роста России", - отметил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Торговлю наряду с предприятиями сферы обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых и энергетикой называют одним из ключевых доноров национальной экономики. Она имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране и является одним из флагманов в формировании внутреннего валового продукта. В 2019 году ее вклад в ВВП составил 13%, в 2020-м - 13,1%.

Доля сферы торговли в налоговых платежах, поступивших в консолидированный бюджет государства, в прошлом году превысила 10%. В Статистический регистр Росстата включено свыше 223 тысяч организаций торговли и 1,06 млн индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю.

В торговле работает около 15,4% всего занятого населения России, или порядка 12 млн человек с учетом статистической погрешности. Фактически, она является лидером по обеспечению населения рабочими местами. Подметили статистики и такой любопытный факт: если в средние века торговля была преимущественно мужским занятием, то в наши дни более 60% работников этой сферы составляют женщины.

По словам Игоря Караваева, торговля не просто является работодателем номер один в стране, но и активно развивает программы поддержки населения. "Не секрет, что в начале пандемии многие предприятия оказались в трудном положении и были просто вынуждены сокращать сотрудников, потому что их деятельность фактически была заморожена. Торговые сети не просто создали сотни тысяч дополнительных рабочих мест и активно рекрутировали новых сотрудников, но и трудоустроили тысячи потерявших работу сотрудников смежных сфер", - добавил он.

По оценкам Росстата, отрасль сейчас постепенно восстанавливается после потрясений прошлого года. Оборот розничных продаж по итогам января-апреля 2021 года превысил 11,72 трлн рублей и превзошел прошлогодний показатель на 5,9%.

Особый вклад торговля вносит в развитие предпринимательства, так как зачастую именно с нее стартуют начинающие бизнесмены. По данным Минпромторга РФ, доля отрасли в общем обороте малого бизнеса по итогам 2020 года составила 57%. Каждые три из четырех индивидуальных предпринимателей данного сегмента занимаются розницей. Что касается торговых сетей, то в I квартале 2021 года они сформировали в среднем по России 39,1% общего объема оборота розничной торговли.

Пандемия при этом подстегнула рост онлайн-продаж. По данным Росстата, если доля продаж через интернет крупных и средних организаций в 2018 году составляла 1,7%, то по итогам апреля 2020 года она выросла до 6,6%. В текущем году объемы продаж через интернет в сопоставимых ценах увеличились по сравнению с апрелем 2020-го минимум в 1,3 раза. В структуре продаж через Сеть, отмечают в Росстате, преобладают одежда (12,1%), компьютеры (7,4%), бытовые электротовары (5,7%) и обувь (5,3%).

Данные статистики указывают на то, что торговля продолжает удерживать лидирующие позиции и остается ключевым донором экономики. При этом она продолжает развиваться. Отрасль дает работу каждому шестому занятому в экономике россиянину, стимулирует инженеров на перспективные разработки, дает социальный заказ АПК и промышленности. Все это вкупе позволяет развивать и совершенствовать сам механизм конкуренции, помогая сохранять баланс: сдерживать рост цен и стимулировать потребительский спрос.