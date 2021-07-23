В Россию пришел необычный кнопочный телефон дешевле 2500 рублей

Российский бренд INOI представил необычный кнопочный смартфон 286Z, оснащенный настолько емким аккумулятором, что ему позавидуют многие смартфоны.

Аппарат получил батарею на 5000 мАч - это больше, чем у многих моделей мобильных устройств на Android. Возможно, по этой причине INOI 286Z может использоваться и в качестве внешнего аккумулятора. Заряжается он через порт microUSB.

Остальные характеристики девайса нельзя назвать передовыми: VGA-камера, цветной экран с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 230x240 пикселей. Имеется поддержка двух SIM-карт, фонарик, разъем для наушников и FM-радиоприемник. Возможность проигрывания MP3 не заявлена.