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В Россию пришел необычный кнопочный телефон дешевле 2500 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
23.07.2021,  
16:16
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российский бренд INOI представил необычный кнопочный смартфон 286Z, оснащенный настолько емким аккумулятором, что ему позавидуют многие смартфоны.

Назван самый популярный в России смартфон. И это не Samsung

Аппарат получил батарею на 5000 мАч - это больше, чем у многих моделей мобильных устройств на Android. Возможно, по этой причине INOI 286Z может использоваться и в качестве внешнего аккумулятора. Заряжается он через порт microUSB.

Остальные характеристики девайса нельзя назвать передовыми: VGA-камера, цветной экран с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 230x240 пикселей. Имеется поддержка двух SIM-карт, фонарик, разъем для наушников и FM-радиоприемник. Возможность проигрывания MP3 не заявлена.

Фото: INOI
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