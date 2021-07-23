В Сети выйдет вертикальная версия фильма "Девятаев" с Павлом Прилучным

Новый вариант военного фильма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова выходит в онлайн-кинотеатре Kion с 26 июля. Отличие этой версии в том, что она сделана в вертикальном формате. О том, что такая выйдет, авторы рассказывали еще на этапе создания фильма.

Вертикальная версия в формате киносторис состоит из 10 эпизодов по 7-20 минут. Смотреть проект можно будет в двух форматах на выбор: как один фильм или посерийно. Все сцены картины попали и в версию для мобильных устройств, однако зрители увидят их по-новому: в монтаж вошли дубли и ракурсы, снятые специально для вертикальной версии, а некоторые сцены были скадрированы специально под вертикальный формат экрана смартфона и планшета.

Главной особенностью вертикального "Девятаева" станет специальный бинауральный звук, который можно реализовать только на мобильных устройствах с использованием наушников: для каждого записана своя звуковая дорожка, что создает особый эффект присутствия. Такая версия фильма подойдет зрителям, которые смотрят контент в пути и не имеют возможности посмотреть кино на большом экране. Для тех, кто уже видел "Девятаева" в кинотеатрах, вертикальная версия позволит по-новому посмотреть на историю одного из самых дерзких побегов в военной истории.

Тимур Бекмамбетов, режиссер фильма "Девятаев" рассказывал "РГ" в числе первых свое видение вертикального формата. Сейчас же он говорит так: "У нас получилось два взгляда на одни и те же события: в кинотеатрах мы показали историю о побеге, а в телефонах зрители увидят рассказ о человеке. Увидеть войну на экранах мобильного устройства - это как путешествие во времени, как если бы во время Великой Отечественной был Instagram. Это максимальное приближение к легендарным историческим события и абсолютно новый взгляд на них - такой войну вы еще не видели".

Игорь Мишин, продюсер фильма, генеральный директор онлайн-кинотеатра Kion считает, что мир стремительно меняется и ускоряется: поход в кино для массового зрителя стал редкостью, а мобильный телефон или планшет всегда под рукой. "Премьера вертикальной версии "Девятаева" - интересный эксперимент, позволяющий оценить качественное военно-историческое кино тем зрителям, которые отдают предпочтение более динамичным форматам просмотра контента", - говорит Мишин.

Напомним, что премьера фильма состоялась на 43-м Московском международном кинофестивале. Производством фильма занимались кинокомпании "Базелевс", "МТС Медиа" и "Военфильм", при участии телеканала "Россия 1" и компании Sony Pictures.