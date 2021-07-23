В Сети выйдет вертикальная версия фильма "Девятаев" с Павлом Прилучным

Новости

Главу Пенсионного фонда Южного Урала обвинили во взятках на 26 млн 12:52
Песков объяснил задержки с поставками "Спутника" за рубеж 12:51
Песков: Россия отреагирует на обозначение Крыма на сайте Олимпиады 12:42
Олег Матыцин рассказал о задачах российских спортсменов на Играх в Токио 12:41
Песков: Задержания в ГИБДД Ставрополья - не кампанейщина, а методичная борьба 12:38
В Севастополе туристам с отрицательным ПЦР позволят заселяться в отели 12:37
Матыцин: Россия сможет претендовать на Олимпиаду-2036 12:30
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Instagram Прилепина 12:15
На базе ВМФ России в Тартусе прошла репетиция военно-морского парада 12:14
В Норвегии заявили о вторжении "русских захватчиков" 12:12
Центры госуслуг возобновляют "Спортивные выходные" в офлайн-формате 11:59
ЦИК зарегистрировал список "Коммунистов России" 11:58
В Югре сельчане прогнали медиков, прилетевших за пациентом с COVID-19 11:57
Оперштаб: В Москве выявлено 3 425 новых случаев COVID-19 11:56
Глава Минвостокразвития заразился коронавирусом 11:54
В Петербурге похитителя картины за 15 млн рублей задержали спустя 11 лет 11:46
На карты Google добавили шесть тысяч пунктов вакцинации в России 11:45
В Иркутске задержан находившийся в розыске вооруженный преступник 11:39
На месте поврежденного моста в Приамурье военные навели паромную переправу 11:30
Платежные карты "Мир" начнут принимать в Беларуси с 2022 года 11:28
В РПЦ ответили на инициативу причислить Петра Мамонова к лику святых 11:27
Трутнев рассказал о развитии арктических территорий 11:20
Лауреатов премии "За верность науке" отправят на космодром или Северный полюс 11:15
На Украине танк обстрелял село на учениях 11:12
Правительство выделит более 100 млрд рублей на оздоровление Дона 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 11:30
Рубрика: Культура

В Сети выйдет вертикальная версия фильма "Девятаев" с Павлом Прилучным

Текст: Сусанна Альперина
Новый вариант военного фильма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова выходит в онлайн-кинотеатре Kion с 26 июля. Отличие этой версии в том, что она сделана в вертикальном формате. О том, что такая выйдет, авторы рассказывали еще на этапе создания фильма.

Вертикальная версия в формате киносторис состоит из 10 эпизодов по 7-20 минут. Смотреть проект можно будет в двух форматах на выбор: как один фильм или посерийно. Все сцены картины попали и в версию для мобильных устройств, однако зрители увидят их по-новому: в монтаж вошли дубли и ракурсы, снятые специально для вертикальной версии, а некоторые сцены были скадрированы специально под вертикальный формат экрана смартфона и планшета.

Фото: Предоставлено Марс-Медиа
Немецкий актер Август Диль сыграет Воланда в фильме Михаила Локшина

Главной особенностью вертикального "Девятаева" станет специальный бинауральный звук, который можно реализовать только на мобильных устройствах с использованием наушников: для каждого записана своя звуковая дорожка, что создает особый эффект присутствия. Такая версия фильма подойдет зрителям, которые смотрят контент в пути и не имеют возможности посмотреть кино на большом экране. Для тех, кто уже видел "Девятаева" в кинотеатрах, вертикальная версия позволит по-новому посмотреть на историю одного из самых дерзких побегов в военной истории.

Тимур Бекмамбетов, режиссер фильма "Девятаев" рассказывал "РГ" в числе первых свое видение вертикального формата. Сейчас же он говорит так: "У нас получилось два взгляда на одни и те же события: в кинотеатрах мы показали историю о побеге, а в телефонах зрители увидят рассказ о человеке. Увидеть войну на экранах мобильного устройства - это как путешествие во времени, как если бы во время Великой Отечественной был Instagram. Это максимальное приближение к легендарным историческим события и абсолютно новый взгляд на них - такой войну вы еще не видели".

Игорь Мишин, продюсер фильма, генеральный директор онлайн-кинотеатра Kion считает, что мир стремительно меняется и ускоряется: поход в кино для массового зрителя стал редкостью, а мобильный телефон или планшет всегда под рукой. "Премьера вертикальной версии "Девятаева" - интересный эксперимент, позволяющий оценить качественное военно-историческое кино тем зрителям, которые отдают предпочтение более динамичным форматам просмотра контента", - говорит Мишин.

Напомним, что премьера фильма состоялась на 43-м Московском международном кинофестивале. Производством фильма занимались кинокомпании "Базелевс", "МТС Медиа" и "Военфильм", при участии телеканала "Россия 1" и компании Sony Pictures.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

МВД предложило выдавать охотничий билет без медсправки при наличии опыта
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
Пушков ответил на угрозу Кулебы о реванше в ситуации с "Северным потоком-2"
ЦБ отозвал лицензию у московского "Руна-банка"
В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны
Концерт Дня Союзного государства стал блестящим украшением "Славянского базара в Витебске"
Почему из "Удивительных приключений Юмы" не получилось сказки про нерпу