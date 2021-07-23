В столице Таиланда из-за коронавируса закроют общественные места

Власти Бангкока приняли решение закрыть доступ в парки и другие общественные места. Как сообщает Channel News Asia, на этот шаг власти столицы Таиланда пошли в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом: в стране зарегистрирован новый максимум - 14,5 тысячи новых случаев заражения за сутки.

На практически полное ограничение на передвижение по городу власти решились после того, как премьер-министр Прают Чан-Оча потребовал, чтобы чиновники нашли способ сократить число ожидающих медицинской помощи, а заболевших как можно оперативнее доставлять в больницы. На своих подчиненных он обрушил критику после того, как несколько людей с COVID-19 были найдены мертвыми на улицах Бангкока.

"Эту картину нельзя больше увидеть. Это ответственность каждого ведомства, а не только министерства здравоохранения", - заявил глава правительства.

По данным минздрава, в Таиланде с начала пандемии скончались 3,8 тысячи человек, почти все - после ряда массовых мероприятий и праздников, которые прошли в апреле. Больше всего заболевших и умерших в Бангкоке.

В связи с этим власти города еще две недели назад установили режим карантина, затем объявили комендантский час, закрыли торговые центры. После нового ужесточения ограничений будут закрыты все парки и другие общественные места, парикмахерские.