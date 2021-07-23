Новости

Собянин: В Москве от коронавируса привили миллион пенсионеров 22:08
Глава минздрава Турции привал вернуть строгие ограничительные меры 22:00
В крупнейших городах Коми закрывают фудкорты и ярмарки из-за COVID-19 21:53
В Калининградской области разрешили свадьбы и корпоративы для привитых 21:35
Экран рухнул в преддверии музыкального фестиваля Rolling Loud во Флориде 21:29
В Вооруженных силах более 35 тысяч человек вылечили от коронавируса 21:25
США пригрозили Польше за отказ в лицензии американскому телеканалу 21:24
Менеджер МакSим рассказала об улучшении ее состояния 21:10
Facebook покажет самые интересные моменты с Олимпиады 20:49
В подмосковном Ашукино прошли тренировки спецназа Центрального округа 20:11
ВОЗ назвала доминирующий штамм коронавируса 19:54
Изменена система ценообразования на проезд в скоростных поездах Минск-Москва 19:42
ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры к Украине 19:37
В Оренбуржье пожарный погиб, защищая село от огня 19:35
ВОЗ: Рано говорить о завершении пандемии коронавируса 19:15
МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V" 19:08
Гандболистка Сень опубликовала видео парада на открытии Олимпиады 19:00
В казанский суд передали дело о краже крупной партии ювелирных изделий 18:59
"Проект медиа" включен в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций 18:51
Медведев прокомментировал заявления о санкциях по "Северному потоку-2" 18:47
Лучшие спектакли Зальцбургского фестиваля покажут в кино 18:44
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке электронных сигарет 18:42
Минюст включил в список СМИ-иноагентов The Insider и ряд российских журналистов 18:24
ЦБ изменил порядок определения ставки по механизмам поддержки кредитования МСП 18:06
Брянские медики уничтожили вакцину от COVID вместо использования 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 21:25
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах более 35 тысяч человек вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России. Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 75 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 35 667 человек.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
ВОЗ назвала доминирующий штамм коронавируса

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 122,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19. Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 тысячи 40 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи пятисот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 474 человека изолированы на дому.

Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У десяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет. Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 106 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 270 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 444 человека, 316 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россияне стали чаще "привозить" коронавирус из-за границы

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26 тысячам пациентов, из которых свыше 8,3 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

"К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 24 237 человек", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин подписал указ о флагах ВМФ России
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Собянин: Москва прошла пик коронавируса
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V"
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии