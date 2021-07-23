В Вооруженных силах более 35 тысяч человек вылечили от коронавируса

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России. Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 75 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 35 667 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 122,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19. Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 тысячи 40 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи пятисот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 474 человека изолированы на дому.

Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У десяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет. Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 106 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 270 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 444 человека, 316 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26 тысячам пациентов, из которых свыше 8,3 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

"К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 24 237 человек", - сообщили в Минобороны РФ.