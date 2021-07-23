Владельцы кредиток стали более финансово дисциплинированными

Финансовая дисциплина заемщиков по кредитным картам повысилась, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) для "РГ".

Персональный кредитный рейтинг, отражающий, в том числе, насколько своевременно вносятся платежи по "ссудному пластику", вырос по всем размерам лимитов. Эксперты подтвердили тренд. По их словам, в период пандемии банки ужесточили требования к заемщикам, что повлияло на их "кредитное поведение".

Индивидуальный, или персональный кредитный рейтинг (ПКР) - это аналог скоринга, который банки и микрофинансовые организации активно используют при принятии решения о выдаче кредита. Показатель косвенно влияет на решение об одобрении ссуд, но можно утверждать, что с большей долей вероятности банк предоставит кредит заемщику с более высоким значением ПКР.

По данным НБКИ, за год - с июня 2020 года по июнь 2021-го - ПКР вырос по всем категориям лимитов по кредиткам на 2-6 пунктов. ПКР, которые заняли у банка до 10 тыс. рублей, увеличился с 601 до 605, 10-50 тыс. - с 639 до 643. Показатель у владельцев кредиток с лимитом 50-150 тыс рублей поднялся с 686 до 689, 150-500 тыс. - с 729 до 731. Самый высокий ПКР у заемщиков с лимитом 500 тыс. - 766 на июнь 2021 года, что на 6 пунктов больше показателя на аналогичную дату 2020-го.

Статистика НБКИ говорит о повышении финансовой дисциплины заемщиков по кредитным картам. Дело в том, что кредитная история влияет на кредитное качество заемщика. На кредитную историю, в свою очередь, влияет, насколько своевременно вносятся платежи по ссуде, допускаются ли просрочки, насколько часто и в каком объеме. Чтобы ПКР был выше, необходимо вовремя погашать задолженность. При увеличении показателя банк может повысить лимит по "пластику".

"В сегменте кредитных карт (как, впрочем, и во всем розничном кредитовании) банки в настоящее время придерживаются консервативной кредитной политики, по этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, заемщикам достаточно высокого кредитного качества, - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Иными словами, тем гражданам, чей ПКР находится на высоком уровне. При этом при увеличении запрашиваемого заемщиками лимита, требования к значению ПКР, соответственно, возрастают (в июне 2021 года он составил 663 балла из 850 возможных). В целом, сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)".

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев отметил, что в период пандемии банки ужесточили свои подходы к оценке платежеспособности клиентов. "Это привело к улучшению финансовой дисциплины заемщиков на фоне сокращения их количества в связи с "отсеиванием" более рискованной части. "Для поддержания органического роста объемов потребительского кредитования банки повышают лимиты выдаваемых ссуд, количество выдаваемых кредиток снижается: банки предоставляют их более качественным заемщикам", - добавил эксперт.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин ожидает, что по итогам 2021 года выдачи в сегменте покажут рост, хотя их динамика во втором полугодии будет более сдержанной.

"Заметным риском для сегмента кредиток остается рост объемов выдачи на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, - указал Лопатин. - В ответ на это Банк России ужесточил требования по размеру надбавок к коэффициентам риска с 1 июля, что должно несколько охладить темпы рост выдач в сегменте во 2-м полугодии".

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея напомнил, что в России кредитные карты - это пока относительно небольшой сегмент: "18% держателей карт в России владеют кредитной картой. Только для 5% держателей карт это основная (наиболее часто используемая) карта. Однако клиенты часто воспринимают кредитную карту в негативной коннотации, как "долговую яму"".

При грамотном использовании кредитная карта - замечательный инструмент для коротких займов у банка, основное правильно - погашать всю задолженность полностью каждый месяц, лучше не ждать окончания льготного периода, который может быть и 100 дней (за 3 месяца задолженность может сформироваться слишком большая для разового погашения). В этом случае вы по сути бесплатно пользуетесь лимитом и одновременно получаете все преимущества безналичных платежей, включая кешбэк, скидки при онлайн-оплате.

Но гибкость кредитной карты (заемные средства всегда под рукой, внесенные деньги можно снова тратить) при необдуманном использовании могут оказать медвежью услугу заемщику, уверен инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Постепенно человек расходует весь лимит, далее оформляет другую карту, третью, и в итоге образуется карточная зависимость: средств хватает лишь на внесение минимальных платежей, эти деньги потом снова тратятся, формируется задолженность, которая висит годами и на которую начисляются достаточно высокие проценты, - пояснил Бахтин. - Если заемщик оказался в такой ситуации и не получается выбраться из карточной зависимости, решение может быть следующее: оформить обычный потребительский кредит с фиксированными платежами, за счет которого погасить все лимиты по картам. И больше в них не залезать".

Использовать карту для долгосрочного кредитования не стоит: во-первых, есть вероятность попасть в карточную зависимость (нескончаемая задолженность), во-вторых, ставки по кредитным картам существенно выше (на 5-7 и более пунктов), чем по потребительским кредитам или целевым займам (на авто, квартиру и прочее).