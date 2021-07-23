Вместе с танками Abrams Польша получит устаревшие тягачи Hercules

Первая модификация этого тягача была создана на базе танков М60 еще в конце 50-х годов. В настоящее время в войсках эксплуатируются более совершенные версии. В 1997 году в войска стали поступать M88A2 Hercules, получившие ряд усовершенствований.

Исходя из опыта вооруженных конфликтов, у них усилили бронирование лобовой части корпуса, установили другую лебедку и более совершенную кран-стрелу.

При собственной массе 63500 кг они способны буксировать технику весом до 70000 кг. Мощность двигателя AVDS 1790-8CR - 1050 л.с. Максимальная скорость - 42 км/ч. Запас хода всего 322 км. Экипаж - 3 человека.

В качестве оборонительного вооружения применяется 12,7-мм зенитный пулемет Browning, который польские военные, вероятно, заменят на широко используемый в их вооруженных силах НСВТ "Утес".

Не исключено, что будут поставлены М88А2, высвободившиеся после расформирования танковых батальонов корпуса морской пехоты США.

В нынешнем виде эти БРЭМ, по мнению военных экспертов, являются устаревшими и не могут эффективно сопровождать M1A2 SEPv3. Сейчас разработана новая модификация - М88А3 с гидропневматической подвеской. Весящая уже 78000 кг и имеющая 1350-сильный двигатель, она способна эвакуировать бронемашины массой 80000 кг. Однако их поставки могут начаться лишь через несколько лет.

Интересно, что в Польше на базе РТ-91 созданы собственные тягачи WZT-3 и WZT-4. Первый экспортировался в Индию, всего, по разным данным, было поставлено около трех сотен. Второй представляет доработанный вариант с улучшенными характеристиками, но из-за покупки заокеанской техники серийное производство этих машин вряд ли станет возможным.