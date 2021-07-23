Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Телефонное и интернет-мошенничество необходимо выделить в отдельный, более тяжкий состав преступления. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ", - заявил о проблеме спикер в своем Telegram-канале

В статью 159 Уголовного кодекса РФ, по его оценке, следует внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. "Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - отметил Володин.

По его словам, этот вопрос целесообразно рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.

В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки, добавил парламентарий. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 млрд рублей.

Необходимость изменений Володин объяснил ростом преступлений в этих сферах. В частности, тема телефонного мошенничества становится все более проблемной. "Почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года. В прошлом году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 млрд рублей, - отметил он. - Для сравнения, сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края".

Председатель ГД также перечислил самые распространенные методы преступников. Мошенники отправляют ложные сообщения о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги. Либо рассылаются СМС с просьбой перезвонить на указанный номер (при выполнении звонка со счета списываются деньги). В ходу также сообщения с просьбой перейти по ссылке - в случае перехода происходит списание денег.

Среди других методов - фальшивые выигрыши в лотерею с требованием выплатить "налог" или предоставить данные банковской карты; лже-просьбы о помощи и т.п.

Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков, констатировал Володин.

"Наша задача - сделать все для защиты граждан от злоумышленников, создать условия, в которых ведение подобного "бизнеса" станет невозможным", - подчеркнул он. Кроме законодательных изменений также необходимо совершенствование банковских процедур и регламентов, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, считает он.