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23.07.2021 14:02
Рубрика: Власть

Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Текст: Татьяна Замахина
Телефонное и интернет-мошенничество необходимо выделить в отдельный, более тяжкий состав преступления. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ", - заявил о проблеме спикер в своем Telegram-канале

В статью 159 Уголовного кодекса РФ, по его оценке, следует внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. "Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - отметил Володин.

По его словам, этот вопрос целесообразно рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.

В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки, добавил парламентарий. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 млрд рублей.

Необходимость изменений Володин объяснил ростом преступлений в этих сферах. В частности, тема телефонного мошенничества становится все более проблемной. "Почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года. В прошлом году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 млрд рублей, - отметил он. - Для сравнения, сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края".

Фото: Сергей Савостьянов
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Председатель ГД также перечислил самые распространенные методы преступников. Мошенники отправляют ложные сообщения о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги. Либо рассылаются СМС с просьбой перезвонить на указанный номер (при выполнении звонка со счета списываются деньги). В ходу также сообщения с просьбой перейти по ссылке - в случае перехода происходит списание денег.

Среди других методов - фальшивые выигрыши в лотерею с требованием выплатить "налог" или предоставить данные банковской карты; лже-просьбы о помощи и т.п.

Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков, констатировал Володин.

"Наша задача - сделать все для защиты граждан от злоумышленников, создать условия, в которых ведение подобного "бизнеса" станет невозможным", - подчеркнул он. Кроме законодательных изменений также необходимо совершенствование банковских процедур и регламентов, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, считает он.

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