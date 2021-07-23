ВОЗ призвала отказаться от путешествий нынешним летом из-за штамма "дельта"

Вариант "дельта" коронавируса SARS-COV-2 в настоящее время доминирует на большей части Европейского региона, и специалисты прогнозируют, что он вытеснит ранее доминировавшие штаммы (в частности, "альфа") в мировом масштабе. Поэтому необходимо активизировать усилия по предотвращению передачи инфекции, предупредили сегодня в Европейском бюро ВОЗ и Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Вызывающий озабоченность вариант дельты SARS-COV-2 быстро распространяется по Европе и в настоящее время стал наиболее доминирующим штаммом на большей части региона. Таковы новые данные мониторинга в рамках эпиднадзора, которые представляют в Европейское бюро ВОЗ и ECDC страны Европы.

"Эти данные показали, что в период с 28 июня по 11 июля 2021 года вариант "дельта" был доминирующим в большинстве (19 стран) из 28 стран, которые сообщили достаточно полную информацию о генетическом секвенировании. Из этих 19 стран средняя доля всех выявленных на национальном уровне секвенированных изолятов вируса штамма "дельта" составила 68,3%, превысив показатель для ранее доминировавшего "альфа"- варианта (22,3%) по всему региону", - говорится в сообщении ВОЗ.

Эксперты ВОЗ и ECDC пришли к выводу, что, исходя из текущих тенденций, вариант "дельта" будет доминирующим штаммом в мире в ближайшие месяцы. Он уже выявлен почти во всех европейских странах и будет продолжать распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус.

"Мы далеки от того, чтобы взять под контроль ситуацию с точки зрения прекращения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост случаев, связанных с распространением высокоинфекционного варианта "дельта". Несмотря на огромные усилия государств, участвующих в программе по вакцинации людей во всем регионе, еще миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, подвергаются риску оказаться в больнице", - заявил доктор Ханс Клюге, Региональный директор Европейского бюро ВОЗ. - При этом хорошей новостью является то, что данные четко показывают, что получение полной серии вакцинации значительно снижает риск тяжелого заболевания и смерти. Когда к этому призывают, люди должны пройти вакцинацию".

Доктор Андреа Аммон, директор ECDC, в свою очередь, сказала, что населению необходимо сохранять бдительность и продолжать "опираться на здравый смысл для предотвращения распространения вируса". Это означает: нужно пройти полный курс вакцинации, как только появится возможность, и вне зависимости от этого поддерживать физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маску, когда это необходимо. "Это меры, которые, как мы знаем, работают для защиты себя и других, - отметила глава ECDC. - Мы должны думать об этом, как о "мерах по борьбе с введением локдауна", потому что эти действия могут помочь предотвратить распространение болезни без необходимости закрывать большие части общества".

ВОЗ и ECDC снова настоятельно призывают приоритетные группы - пожилых людей, хроников и медицинских работников - пройти полный курс вакцинации против COVID-19, чтобы защитить себя и уязвимых людей, с которыми они ко

нтактируют.

Кроме того, настоятельно рекомендуется быстро распространить вакцинацию на все группы населения, для которых разрешены прививки против COVID-19. Эксперты ВОЗ отметили, что заболеваемость возросла во всех возрастных группах, но наиболее быстрыми темпами - среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет, где за последний месяц наблюдалось 5-кратное увеличение числа зарегистрированных случаев.

"ВОЗ рекомендует странам расширить доступ к бесплатному тестированию, расширить применение карантина для контактных лиц и их изоляцию в случае подтвержденного заражения, усилить отслеживание контактов, чтобы разорвать цепочки передачи и обеспечить вакцинацию лиц, наиболее подверженных риску среди нашего населения", - так сформулировал ближайшие задачи доктор Клюге.

Он также призвал ограничить поездки и дальние путешествия этим летом, чтобы снизить риски распространения инфекции. А в крайних случаях, когда поездка совершенно необходима, соблюдать три правила: носить маску, мыть руки и следить за дистанцией.