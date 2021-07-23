Выжутович: Средняя зарплата в 2021 году вырастет на 5 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата в 2021 году вырастет на 5 тыс. руб. и превысит 56 тыс. Это на 9,1 процента выше прошлогоднего показателя. Такие данные содержатся в обновленном макроэкономическом прогнозе минэкономразвития до 2024 года.

Обновление потребовалось, потому что реальность несколько превзошла ожидания. В апреле министерство предполагало, что зарплата в этом году увеличится лишь на 3,8 тыс. руб., достигнув к декабрю 54,8 тыс., а с 2022-го будет возрастать в среднем на 6,5 процента ежегодно и к 2024-му превысит 66,2 тыс. руб. Повышен и прогноз прожиточного минимума. Весной ожидалось, что в 2022-2024 годах он составит 11 тыс. 692 руб., 12 тыс. 748 руб. и 13 тыс. 648 руб. В обновленном прогнозе оценки скорректированы до 11 тыс. 950 руб., 13 тыс. 59 руб и 14 тыс. 31 руб. Изменение прогноза в благоприятную сторону в министерстве объясняют тем, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий.

Прогнозы министерства экономического развития в чем-то соответствуют ожиданиям россиян. После окончания пандемии коронавируса граждане хотели бы зарплату в 50-70 тыс. руб. Ее назвали идеальной почти треть опрошенных. Доход в 30-50 тыс. руб. сочли приемлемым 27 процентов респондентов. И только 21 процент граждан "замахнулись" на 100 тыс. руб. Таковы результаты опроса, проведенного порталом "Работа.ру". Представления об идеальной зарплате разнятся в зависимости от региона. Москвичи желают зарабатывать 82 тыс. руб. в месяц, жителям Санкт-Петербурга достаточно 72 тыс. То же и с гендерным разделением. Мужчины считают идеальной зарплату в 86 тыс. руб., женщин вполне устраивает 61 тыс. руб. Большинство респондентов сообщили, что чувствуют влияние пандемии на рынок труда.

Россияне назвали также справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считает, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагает достаточным 21-30 тыс. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления".

В основном показателе (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье, - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". Одновременно с этим Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб.

Согласно данным другого исследования (его проводил ВЦИОМ), своей жизнью сейчас довольны 46 процентов россиян, недовольны 23. Еще 30 процентов отчасти согласны и с первыми, и со вторыми. Оценивалось также экономическое положение в стране. Им сегодня довольны 14 процентов граждан. Больше половины опрошенных (61 процент) характеризуют его как "среднее", четверть - как "плохое". "Средним" экономическое положение в стране считают 52 процента россиян, "очень плохим" - 29 процентов, а 14 процентов полагают, что положение улучшилось. Что же касается личного материального положения, то 78 процентов граждан не считают себя бедными людьми.

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан экономнее питаться. Россияне переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым.

По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах составляла в мае 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась со среднегодовых 35,8 процента до 34,4 в мае. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5.

Как показало исследование, проведенное порталом "Работа.ру" и сервисом доставки продуктов "Самокат", 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем на половину, 27 процентов - на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. При таком устройстве семейной экономики 50-70 тыс. руб. в месяц выглядят идеальной зарплатой. Примерно такую же в 2021-2024 годах прогнозирует министерство экономического развития.