World of Warships проведет праздничные мероприятия ко Дню ВМФ России

Масштабная онлайн-игра о морских сражениях World of Warships от Wargaming проведет ряд праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-Морского Флота России.

В этом году ВМФ России исполняется 325 лет. К этой дате подготовлен документальный фильм "История проведения военно-морских парадов со времен Петра I до наших дней". В нем представлены архивные кадры и фотографии, показаны эксклюзивные, ранее не публиковавшиеся материалы. В качестве приглашенного эксперта в съемках принял участие Герой Российской Федерации, контр-адмирал Сергей Владимирович Рачук.

Также на территории парка Инчхон в городе Кронштадт появилась работа творческой ассоциации "Graffiti Russia", вдохновленная игрой World of Warships. Композиция составлена из трех великих кораблей: крейсеров "Молотов" и "Аврора" и подводной лодки K-21. На фоне Андреевского флага ВМФ представлены адмирал российского флота Николай Оттович фон Эссен и адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов.

Фото: Wargaming

Вечером в пятницу, 23 июля, World of Warships проведет праздничный стрим, в котором исторические консультанты Wargaming расскажут о происхождении Дня ВМФ и проведении первого Военно-морского парада в 1939 году в Ленинграде. Специальный гость стрима - эксперт военно-морской истории, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Кирилл Борисович Назаренко.

В самой игре World of Warships геймеров ждут специальные подарки и внутриигровые события в честь праздника: скидки, бонусы и награды. За выполнение различных боевых заданий вручаются памятные призы: корабль Бородино (VIII уровень), многочисленные контейнеры и камуфляжи.