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23.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 811 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 23 811 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3425
  • 2 Московская область 1965
  • 3 Санкт-Петербург 1940
  • 4 Нижегородская область 536
  • 5 Свердловская область 492
  • 6 Красноярский край 491
  • 7 Воронежская область 468
  • 8 Пермский край 422
  • 9 Иркутская область 400
  • 10 Республика Крым 386
  • 11 Ростовская область 369
  • 12 Омская область 366
  • 13 Хабаровский край 332
  • 14 Самарская область 331
  • 15 Волгоградская область 316
  • 16 Челябинская область 305
  • 17 Оренбургская область 304
  • 18 Брянская область 300
  • 19 Забайкальский край 299
  • 20 Ставропольский край 286
  • 21 Республика Коми 283
  • 22 Астраханская область 280
  • 23 Алтайский край 274
  • 24 Тюменская область 268
  • 25 Тверская область 267
  • 26 Приморский край 263
  • 27 Ульяновская область 261
  • 28 Мурманская область 256
  • 29 Краснодарский край 248
  • 30 Липецкая область 246
  • 31 Саратовская область 246
  • 32 Ленинградская область 245
  • 33 Республика Башкортостан 245
  • 34 Вологодская область 232
  • 35 Республика Бурятия 231
  • 36 Пензенская область 231
  • 37 Калининградская область 229
  • 38 Владимирская область 225
  • 39 Архангельская область 216
  • 40 Смоленская область 208
  • 41 Новосибирская область 204
  • 42 Республика Дагестан 203
  • 43 Ярославская область 200
  • 44 Кемеровская область 197
  • 45 Курская область 195
  • 46 Республика Карелия 187
  • 47 Республика Тыва 186
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 185
  • 49 Республика Хакасия 178
  • 50 Новгородская область 151
  • 51 Севастополь 149
  • 52 Тульская область 148
  • 53 Удмуртская Республика 144
  • 54 Белгородская область 140
  • 55 Костромская область 138
  • 56 Чеченская Республика 138
  • 57 Рязанская область 136
  • 58 Калужская область 135
  • 59 Псковская область 128
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 125
  • 61 Курганская область 124
  • 62 Амурская область 123
  • 63 Кировская область 121
  • 64 Республика Калмыкия 117
  • 65 Томская область 117
  • 66 Ивановская область 113
  • 67 Сахалинская область 106
  • 68 Республика Саха (Якутия) 105
  • 69 Тамбовская область 96
  • 70 Орловская область 84
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 80
  • 72 Республика Чувашия 71
  • 73 Республика Мордовия 66
  • 74 Республика Марий Эл 60
  • 75 Республика Алтай 56
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 56
  • 77 Республика Ингушетия 54
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 54
  • 79 Камчатский край 52
  • 80 Республика Татарстан 51
  • 81 Республика Адыгея 49
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 32
  • 84 Ненецкий автономный округ 16
  • 85 Чукотский автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 078 522 случая (+ 0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Орловская область 0,21%
  • 2. Республика Татарстан 0,22%
  • 3. Москва 0,23%
За последние сутки подтверждено 795 смертей
  • Москва 107
  • Санкт-Петербург 68
  • Иркутская область 35
  • Нижегородская область 28
  • Краснодарский край 27
  • Московская область 25
  • Пермский край 24
  • Ростовская область 23
  • Свердловская область 21
  • Красноярский край 20
  • Пензенская область 18
  • Саратовская область 16
  • Алтайский край 16
  • Самарская область 15
  • Республика Бурятия 15
  • Ленинградская область 13
  • Челябинская область 13
  • Липецкая область 12
  • Астраханская область 12
  • Волгоградская область 11
  • Брянская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Оренбургская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Воронежская область 8
  • Мурманская область 8
  • Забайкальский край 8
  • Курская область 7
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 7
  • Республика Крым 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Ставропольский край 7
  • Тюменская область 7
  • Хабаровский край 7
  • Тверская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Коми 6
  • Вологодская область 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Приморский край 6
  • Владимирская область 5
  • Костромская область 5
  • Рязанская область 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Татарстан 5
  • Республика Чувашия 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Белгородская область 4
  • Орловская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Севастополь 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Мордовия 4
  • Омская область 4
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Архангельская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Хакасия 3
  • Сахалинская область 3
  • Новгородская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Калининградская область 1
  • Кировская область 1
  • Республика Тыва 1

За весь период по России умерло 152 296 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 547 человек
  • Москва 7010
  • Московская область 2102
  • Санкт-Петербург 1937
  • Нижегородская область 459
  • Свердловская область 458
  • Республика Крым 425
  • Воронежская область 371
  • Пермский край 354
  • Республика Башкортостан 317
  • Брянская область 298
  • Ростовская область 279
  • Республика Хакасия 273
  • Республика Бурятия 271
  • Забайкальский край 271
  • Хабаровский край 263
  • Приморский край 257
  • Красноярский край 250
  • Омская область 243
  • Тюменская область 235
  • Ульяновская область 230
  • Самарская область 229
  • Липецкая область 227
  • Саратовская область 214
  • Ханты-Мансийский автономный округ 210
  • Республика Карелия 200
  • Вологодская область 197
  • Севастополь 196
  • Кемеровская область 196
  • Республика Дагестан 189
  • Челябинская область 186
  • Владимирская область 184
  • Иркутская область 178
  • Архангельская область 169
  • Волгоградская область 159
  • Оренбургская область 158
  • Калининградская область 141
  • Республика Коми 137
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 119
  • Костромская область 116
  • Новосибирская область 115
  • Новгородская область 113
  • Рязанская область 110
  • Белгородская область 101
  • Псковская область 101
  • Кировская область 101
  • Алтайский край 101
  • Ярославская область 99
  • Калужская область 98
  • Курская область 98
  • Смоленская область 96
  • Ставропольский край 95
  • Тверская область 92
  • Тамбовская область 87
  • Ивановская область 84
  • Ленинградская область 84
  • Курганская область 80
  • Сахалинская область 78
  • Астраханская область 74
  • Орловская область 70
  • Республика Чувашия 65
  • Краснодарский край 64
  • Тульская область 61
  • Республика Саха (Якутия) 61
  • Мурманская область 58
  • Республика Тыва 58
  • Амурская область 56
  • Удмуртская Республика 49
  • Республика Мордовия 47
  • Республика Алтай 42
  • Республика Калмыкия 39
  • Пензенская область 36
  • Республика Адыгея 35
  • Кабардино-Балкарская Республика 35
  • Республика Татарстан 35
  • Республика Северная Осетия - Алания 32
  • Республика Марий Эл 32
  • Томская область 29
  • Чеченская Республика 25
  • Карачаево-Черкесская Республика 22
  • Республика Ингушетия 19
  • Еврейская автономная область 18
  • Ненецкий автономный округ 14
  • Магаданская область 14
  • Камчатский край 11
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 450 004.

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