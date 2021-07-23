За сутки в России подтверждено 23 811 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 811 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3425

2 Московская область 1965

3 Санкт-Петербург 1940

4 Нижегородская область 536

5 Свердловская область 492

6 Красноярский край 491

7 Воронежская область 468

8 Пермский край 422

9 Иркутская область 400

10 Республика Крым 386

11 Ростовская область 369

12 Омская область 366

13 Хабаровский край 332

14 Самарская область 331

15 Волгоградская область 316

16 Челябинская область 305

17 Оренбургская область 304

18 Брянская область 300

19 Забайкальский край 299

20 Ставропольский край 286

21 Республика Коми 283

22 Астраханская область 280

23 Алтайский край 274

24 Тюменская область 268

25 Тверская область 267

26 Приморский край 263

27 Ульяновская область 261

28 Мурманская область 256

29 Краснодарский край 248

30 Липецкая область 246

31 Саратовская область 246

32 Ленинградская область 245

33 Республика Башкортостан 245

34 Вологодская область 232

35 Республика Бурятия 231

36 Пензенская область 231

37 Калининградская область 229

38 Владимирская область 225

39 Архангельская область 216

40 Смоленская область 208

41 Новосибирская область 204

42 Республика Дагестан 203

43 Ярославская область 200

44 Кемеровская область 197

45 Курская область 195

46 Республика Карелия 187

47 Республика Тыва 186

48 Ханты-Мансийский автономный округ 185

49 Республика Хакасия 178

50 Новгородская область 151

51 Севастополь 149

52 Тульская область 148

53 Удмуртская Республика 144

54 Белгородская область 140

55 Костромская область 138

56 Чеченская Республика 138

57 Рязанская область 136

58 Калужская область 135

59 Псковская область 128

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 125

61 Курганская область 124

62 Амурская область 123

63 Кировская область 121

64 Республика Калмыкия 117

65 Томская область 117

66 Ивановская область 113

67 Сахалинская область 106

68 Республика Саха (Якутия) 105

69 Тамбовская область 96

70 Орловская область 84

71 Кабардино-Балкарская Республика 80

72 Республика Чувашия 71

73 Республика Мордовия 66

74 Республика Марий Эл 60

75 Республика Алтай 56

76 Карачаево-Черкесская Республика 56

77 Республика Ингушетия 54

78 Республика Северная Осетия-Алания 54

79 Камчатский край 52

80 Республика Татарстан 51

81 Республика Адыгея 49

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 32

84 Ненецкий автономный округ 16

85 Чукотский автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 078 522 случая (+ 0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Орловская область 0,21%

2. Республика Татарстан 0,22%

3. Москва 0,23% За последние сутки подтверждено 795 смертей Москва 107

Санкт-Петербург 68

Иркутская область 35

Нижегородская область 28

Краснодарский край 27

Московская область 25

Пермский край 24

Ростовская область 23

Свердловская область 21

Красноярский край 20

Пензенская область 18

Саратовская область 16

Алтайский край 16

Самарская область 15

Республика Бурятия 15

Ленинградская область 13

Челябинская область 13

Липецкая область 12

Астраханская область 12

Волгоградская область 11

Брянская область 10

Ульяновская область 10

Оренбургская область 9

Новосибирская область 9

Воронежская область 8

Мурманская область 8

Забайкальский край 8

Курская область 7

Смоленская область 7

Тульская область 7

Республика Крым 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Ставропольский край 7

Тюменская область 7

Хабаровский край 7

Тверская область 6

Ярославская область 6

Республика Коми 6

Вологодская область 6

Удмуртская Республика 6

Приморский край 6

Владимирская область 5

Костромская область 5

Рязанская область 5

Республика Башкортостан 5

Республика Татарстан 5

Республика Чувашия 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Белгородская область 4

Орловская область 4

Республика Карелия 4

Республика Калмыкия 4

Севастополь 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Мордовия 4

Омская область 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Архангельская область 3

Псковская область 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Хакасия 3

Сахалинская область 3

Новгородская область 2

Республика Дагестан 2

Чеченская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Еврейская автономная область 2

Калининградская область 1

Кировская область 1

Республика Тыва 1 За весь период по России умерло 152 296 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 547 человек Москва 7010

Московская область 2102

Санкт-Петербург 1937

Нижегородская область 459

Свердловская область 458

Республика Крым 425

Воронежская область 371

Пермский край 354

Республика Башкортостан 317

Брянская область 298

Ростовская область 279

Республика Хакасия 273

Республика Бурятия 271

Забайкальский край 271

Хабаровский край 263

Приморский край 257

Красноярский край 250

Омская область 243

Тюменская область 235

Ульяновская область 230

Самарская область 229

Липецкая область 227

Саратовская область 214

Ханты-Мансийский автономный округ 210

Республика Карелия 200

Вологодская область 197

Севастополь 196

Кемеровская область 196

Республика Дагестан 189

Челябинская область 186

Владимирская область 184

Иркутская область 178

Архангельская область 169

Волгоградская область 159

Оренбургская область 158

Калининградская область 141

Республика Коми 137

Ямало-Ненецкий автономный округ 119

Костромская область 116

Новосибирская область 115

Новгородская область 113

Рязанская область 110

Белгородская область 101

Псковская область 101

Кировская область 101

Алтайский край 101

Ярославская область 99

Калужская область 98

Курская область 98

Смоленская область 96

Ставропольский край 95

Тверская область 92

Тамбовская область 87

Ивановская область 84

Ленинградская область 84

Курганская область 80

Сахалинская область 78

Астраханская область 74

Орловская область 70

Республика Чувашия 65

Краснодарский край 64

Тульская область 61

Республика Саха (Якутия) 61

Мурманская область 58

Республика Тыва 58

Амурская область 56

Удмуртская Республика 49

Республика Мордовия 47

Республика Алтай 42

Республика Калмыкия 39

Пензенская область 36

Республика Адыгея 35

Кабардино-Балкарская Республика 35

Республика Татарстан 35

Республика Северная Осетия - Алания 32

Республика Марий Эл 32

Томская область 29

Чеченская Республика 25

Карачаево-Черкесская Республика 22

Республика Ингушетия 19

Еврейская автономная область 18

Ненецкий автономный округ 14

Магаданская область 14

Камчатский край 11

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 450 004. Горелов: Вакцинация предотвратит появление более агрессивных штаммов