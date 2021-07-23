За сутки в России подтверждено 23 811 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 811 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3425
- 2 Московская область 1965
- 3 Санкт-Петербург 1940
- 4 Нижегородская область 536
- 5 Свердловская область 492
- 6 Красноярский край 491
- 7 Воронежская область 468
- 8 Пермский край 422
- 9 Иркутская область 400
- 10 Республика Крым 386
- 11 Ростовская область 369
- 12 Омская область 366
- 13 Хабаровский край 332
- 14 Самарская область 331
- 15 Волгоградская область 316
- 16 Челябинская область 305
- 17 Оренбургская область 304
- 18 Брянская область 300
- 19 Забайкальский край 299
- 20 Ставропольский край 286
- 21 Республика Коми 283
- 22 Астраханская область 280
- 23 Алтайский край 274
- 24 Тюменская область 268
- 25 Тверская область 267
- 26 Приморский край 263
- 27 Ульяновская область 261
- 28 Мурманская область 256
- 29 Краснодарский край 248
- 30 Липецкая область 246
- 31 Саратовская область 246
- 32 Ленинградская область 245
- 33 Республика Башкортостан 245
- 34 Вологодская область 232
- 35 Республика Бурятия 231
- 36 Пензенская область 231
- 37 Калининградская область 229
- 38 Владимирская область 225
- 39 Архангельская область 216
- 40 Смоленская область 208
- 41 Новосибирская область 204
- 42 Республика Дагестан 203
- 43 Ярославская область 200
- 44 Кемеровская область 197
- 45 Курская область 195
- 46 Республика Карелия 187
- 47 Республика Тыва 186
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 185
- 49 Республика Хакасия 178
- 50 Новгородская область 151
- 51 Севастополь 149
- 52 Тульская область 148
- 53 Удмуртская Республика 144
- 54 Белгородская область 140
- 55 Костромская область 138
- 56 Чеченская Республика 138
- 57 Рязанская область 136
- 58 Калужская область 135
- 59 Псковская область 128
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 125
- 61 Курганская область 124
- 62 Амурская область 123
- 63 Кировская область 121
- 64 Республика Калмыкия 117
- 65 Томская область 117
- 66 Ивановская область 113
- 67 Сахалинская область 106
- 68 Республика Саха (Якутия) 105
- 69 Тамбовская область 96
- 70 Орловская область 84
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 80
- 72 Республика Чувашия 71
- 73 Республика Мордовия 66
- 74 Республика Марий Эл 60
- 75 Республика Алтай 56
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 56
- 77 Республика Ингушетия 54
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 54
- 79 Камчатский край 52
- 80 Республика Татарстан 51
- 81 Республика Адыгея 49
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 32
- 84 Ненецкий автономный округ 16
- 85 Чукотский автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 078 522 случая (+ 0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Орловская область 0,21%
- 2. Республика Татарстан 0,22%
- 3. Москва 0,23%
За последние сутки подтверждено 795 смертей
- Москва 107
- Санкт-Петербург 68
- Иркутская область 35
- Нижегородская область 28
- Краснодарский край 27
- Московская область 25
- Пермский край 24
- Ростовская область 23
- Свердловская область 21
- Красноярский край 20
- Пензенская область 18
- Саратовская область 16
- Алтайский край 16
- Самарская область 15
- Республика Бурятия 15
- Ленинградская область 13
- Челябинская область 13
- Липецкая область 12
- Астраханская область 12
- Волгоградская область 11
- Брянская область 10
- Ульяновская область 10
- Оренбургская область 9
- Новосибирская область 9
- Воронежская область 8
- Мурманская область 8
- Забайкальский край 8
- Курская область 7
- Смоленская область 7
- Тульская область 7
- Республика Крым 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Ставропольский край 7
- Тюменская область 7
- Хабаровский край 7
- Тверская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Коми 6
- Вологодская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Приморский край 6
- Владимирская область 5
- Костромская область 5
- Рязанская область 5
- Республика Башкортостан 5
- Республика Татарстан 5
- Республика Чувашия 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Белгородская область 4
- Орловская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Калмыкия 4
- Севастополь 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Мордовия 4
- Омская область 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Архангельская область 3
- Псковская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Хакасия 3
- Сахалинская область 3
- Новгородская область 2
- Республика Дагестан 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Калининградская область 1
- Кировская область 1
- Республика Тыва 1
За весь период по России умерло 152 296 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 547 человек
- Москва 7010
- Московская область 2102
- Санкт-Петербург 1937
- Нижегородская область 459
- Свердловская область 458
- Республика Крым 425
- Воронежская область 371
- Пермский край 354
- Республика Башкортостан 317
- Брянская область 298
- Ростовская область 279
- Республика Хакасия 273
- Республика Бурятия 271
- Забайкальский край 271
- Хабаровский край 263
- Приморский край 257
- Красноярский край 250
- Омская область 243
- Тюменская область 235
- Ульяновская область 230
- Самарская область 229
- Липецкая область 227
- Саратовская область 214
- Ханты-Мансийский автономный округ 210
- Республика Карелия 200
- Вологодская область 197
- Севастополь 196
- Кемеровская область 196
- Республика Дагестан 189
- Челябинская область 186
- Владимирская область 184
- Иркутская область 178
- Архангельская область 169
- Волгоградская область 159
- Оренбургская область 158
- Калининградская область 141
- Республика Коми 137
- Ямало-Ненецкий автономный округ 119
- Костромская область 116
- Новосибирская область 115
- Новгородская область 113
- Рязанская область 110
- Белгородская область 101
- Псковская область 101
- Кировская область 101
- Алтайский край 101
- Ярославская область 99
- Калужская область 98
- Курская область 98
- Смоленская область 96
- Ставропольский край 95
- Тверская область 92
- Тамбовская область 87
- Ивановская область 84
- Ленинградская область 84
- Курганская область 80
- Сахалинская область 78
- Астраханская область 74
- Орловская область 70
- Республика Чувашия 65
- Краснодарский край 64
- Тульская область 61
- Республика Саха (Якутия) 61
- Мурманская область 58
- Республика Тыва 58
- Амурская область 56
- Удмуртская Республика 49
- Республика Мордовия 47
- Республика Алтай 42
- Республика Калмыкия 39
- Пензенская область 36
- Республика Адыгея 35
- Кабардино-Балкарская Республика 35
- Республика Татарстан 35
- Республика Северная Осетия - Алания 32
- Республика Марий Эл 32
- Томская область 29
- Чеченская Республика 25
- Карачаево-Черкесская Республика 22
- Республика Ингушетия 19
- Еврейская автономная область 18
- Ненецкий автономный округ 14
- Магаданская область 14
- Камчатский край 11
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 450 004.