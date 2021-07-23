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Лауреатов премии "За верность науке" отправят на космодром или Северный полюс

Продвижение проектов, путешествие на ледоколе и поездка на космодром - специальные призы, за которые поборются участники VII Всероссийской премии "За верность науке".

Фото: Данил Тищенко
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Как сообщили в Минобрнауки России, поездка к Северному полюсу на атомном ледоколе в рамках экспедиции "Ледокол знаний" в августе будущего года - это спецприз от Госкорпорации "Росатом". Атомные города, уникальные музеи, посвященные советскому "атомному проекту" и места, связанные с деятельностью великих ученых... Их сможет увидеть победитель в номинации за популяризацию атомной отрасли.

На космодроме Восточный или Байконур побывает автор лучшего проекта в номинации за популяризацию космической отрасли, научных открытий в сфере ракетно-космической промышленности, повышение престижа отраслевой профессиональной научной деятельности. Это специальный призом от Госкорпорации "Роскосмос".

АНО "Национальные приоритеты" предложит лауреату премии в специальной номинации за популяризацию нацпроекта "Наука и университеты" реализацию его научно-популярного проекта в партнерстве с крупнейшими научными изданиями, а также продвижение в социальных сетях.

Напомним: прием заявок на VII Всероссийскую премию "За верность науке" продолжится до 3 сентября 2021 года на сайте Минобрнауки России.

Торжественная церемония вручения премии запланирована на ноябрь. Премия "За верность науке" проводится в рамках Плана основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.

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