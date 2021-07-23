Лауреатов премии "За верность науке" отправят на космодром или Северный полюс
Продвижение проектов, путешествие на ледоколе и поездка на космодром - специальные призы, за которые поборются участники VII Всероссийской премии "За верность науке".
Как сообщили в Минобрнауки России, поездка к Северному полюсу на атомном ледоколе в рамках экспедиции "Ледокол знаний" в августе будущего года - это спецприз от Госкорпорации "Росатом". Атомные города, уникальные музеи, посвященные советскому "атомному проекту" и места, связанные с деятельностью великих ученых... Их сможет увидеть победитель в номинации за популяризацию атомной отрасли.
На космодроме Восточный или Байконур побывает автор лучшего проекта в номинации за популяризацию космической отрасли, научных открытий в сфере ракетно-космической промышленности, повышение престижа отраслевой профессиональной научной деятельности. Это специальный призом от Госкорпорации "Роскосмос".
АНО "Национальные приоритеты" предложит лауреату премии в специальной номинации за популяризацию нацпроекта "Наука и университеты" реализацию его научно-популярного проекта в партнерстве с крупнейшими научными изданиями, а также продвижение в социальных сетях.
Напомним: прием заявок на VII Всероссийскую премию "За верность науке" продолжится до 3 сентября 2021 года на сайте Минобрнауки России.
Торжественная церемония вручения премии запланирована на ноябрь. Премия "За верность науке" проводится в рамках Плана основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.