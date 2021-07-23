Захарова: Судьбу Боснии и Герцеговины должны определять ее народы

В МИД России сожалеют, что по результатам состоявшегося 22 июля в Совете Безопасности ООН голосования не был принят российско-китайский проект резолюции о назначении Кристиана Шмидта новым Высоким представителем (ВП) по Боснии и Герцеговине (БиГ). Тем самым, по оценкам дипломатов, упущена возможность обеспечить необходимую международно-правовую легитимность германского кандидата на данный пост.

"Во избежание ошибочных толкований напоминаем, что Приложение 10 к Общему рамочному (Дейтонскому) соглашению о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года и сложившаяся за последние 25 лет практика свидетельствуют о безальтернативности участия СБ ООН в утверждении каждого нового Высокого представителя по Боснии и Герцеговине, - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Таким образом, в отсутствие одобряющей резолюции Совета Кристиан Шмидт не становится Высоким представителем по смыслу Мирного соглашения. Отсутствует и консенсус между самими боснийскими сторонами в отношении назначения Кристиана Шмидта на этот пост. Оказание со стороны участников международного сообщества поддержки ВП, не обладающему необходимой легитимностью, чревато весьма негативными последствиями для процессов постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, способно подорвать все достижения на этом направлении за четверть века, прямо противоречит дейтонским принципам и ставит под угрозу их реализацию".

В МИД России убеждены в контрпродуктивности изжившей себя внешней опеки над суверенной и независимой Боснией и Герцеговиной, судьбу которой должны определять исключительно ее народы без вмешательства и поучений извне. Готовы к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в целях продвижения позитивной повестки для Боснии и Герцеговины на дейтонской основе.

Ситуация в БиГ накаляется

По информации портала "Балканист", в пятницу, 23 июля, на официальном сайте Высокого представителя по БиГ появилось сообщение о том, что Валентин Инцко (его полномочия истекают 31 июля) своим указом ввел в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины статью, предусматривающую запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников".

Реакция из Республики Сербской (РС) последовала молниеносно. Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что данный шаг стал "последним гвоздем в гроб единой Боснии и Герцеговины", а это решение не будет исполняться на территории энтитета. По его словам, на следующей неделе будет созвано экстренное заседание Народной Скупщины для "институционального ответа" на действия уходящего ВП. При этом политик назвал Валентина Инцко "сербофобом", напомнив, что австрийский дипломат является сыном офицера гестапо.

Между тем среди предложений, которые Милорад Додик планирует вынести на рассмотрение парламента, фигурирует и запрет деятельности на территории РС всех органов центральной власти БиГ, не предусмотренных в тексте Дейтонских мирных соглашений (суды, прокуратура, спецслужбы и т.д.). Глава Союза независимых социал-демократов (СНСД) призвал все сербские политические партии действовать сообща, так как на кону само существование Республики Сербской. "Ключевой является воля народа. Если мы промолчим и согласимся с этим решением, то это будет означать, что сербы не имеют ни истории, ни будущего, ни права на свою позицию, а являются аморфной, ничего не значащей массой, которая слушает то, что говорят иностранцы", - резюмировал он.