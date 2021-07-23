Захарова: В борьбе против "СП-2" Вашингтон проиграл сам себе

Администрация США проиграла сама себе борьбу против "Северного потока - 2". Так прокомментировала итога переговоров Вашингтона и Берлина официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он выгоден одним, а вторые просто ощущают колоссальную зависть, раздражение от того, что не могут по-честному конкурировать с энергетическим проектом, - заявила она в эфире "Соловьев Live" на YouTube.. - Я понимаю, что им тяжело это принять. Я понимаю, что, возможно, они чувствуют себя проигравшими, потерпевшими. Но если даже это так, то проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта".

Напомним, что "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.