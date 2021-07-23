Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки страны Валерия Кондратюка. На его место назначен Александр Литвиненко, до этого момента занимавший кресло директора Национального института стратегических исследований. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Причины увольнения Кондратюка не раскрываются. Во главе СВР Украины он проработал чуть более года. Как отмечает strana.ua, одной из причин, по которой его сняли с должности, мог стать провал работы по противодействию завершению строительства "Северного потока-2". На данное решение также повлияло дело о похищении в Молдавии бывшего киевского судьи Николая Чауса, к которому оказались причастны украинские спецслужбы. "Главные причины увольнения Кондратюка - продажа воздуха. У него было много проектов и обещаний, которые не были реализованы", - цитирует издание источник, близкий к Офису президента.

Что касается Литвиненко, то, как пишет strana.ua, "это, скорее, ученый-теоретик, чем спецслужбист". При президенте Петре Порошенко он занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. После прихода к власти Зеленского получил место директора Национального института стратегических исследований.